Salimos a una media de casi tres accidentes de circulación al día en Guadalajara

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Policía Local Sucesos El número de accidentes de circulación registrados en Guadalajara en el 2017 ascendió a 829 de los que en 730 hubo sólo daños materiales, hubo 99 heridos, y de estos 19 fueron graves, y una víctima mortal, siendo del total, 47 por atropellos, lo que representa el 6 por ciento, aunque este porcentaje concentró a su vez el 50 por ciento de los heridos.

Este es el dato que han ofrecido la concejala de Seguridad, Encarnación Jiménez y el Jefe de la Policía Local, Julio Establés, en la rueda de prensa ofrecida para presentar la memoria policial del pasado año, encuentro en el que ha dicho que la cifra de accidentes en 2017 fue similar a la del 2016.



En cuanto al número de atropellos, 47 frente a los 42 de 2016, y las vías en las que se registraron sobre todo fueron: Cardenal González de Mendoza, Avenida de Castilla y el Paseo Fernández Iparraguirre, siendo las causas más frecuentes el no respetar el paso de peatones, conducción distraída y otra serie de infracciones por parte del conductor.



En todo caso, según Jiménez, con estos datos no se puede decir que exista un punto negro porque, incluso en las vías en la que ha habido varios, han sido en distintos puntos, y ha anunciado para este año una campaña especial de prevención de atropellos dirigida a los pasos peatones, tanto para estos como para conductores y medidas de pacificación del tráfico, teniendo en cuenta también que el 95 por ciento de los accidentes se producen como consecuencias de fallos humanos de ahí que sea prioritario concienciarse del respeto de las normas de circulación.



En este sentido, dentro de la campaña de prevención está previsto la utilización de un vehículo radar por parte del Ayuntamiento mediante un convenio con la Jefatura Provincial de Tráfico que irá destinado a controlar la velocidad en determinadas vías de la ciudad, especialmente en aquellos pasos de peatones que no se respetan o se respetan menos, tras incidir en que no hay puntos negros en la ciudad.



Jiménez ha reiterado lo que ya dijera el alcalde hace varias semanas: que será la mayor inversión en medida de seguridad hasta ahora, que ha cifrado en aproximadamente un millón de euros con medidas para mejorar la seguridad vial de la ciudad, algunas de las cuales --ha dicho-- "ya han comenzado" a ejecutarse, por ejemplo en el nudo de Cuatro Caminos.



Una intervención en la que ha resaltado también la especialización que se está produciendo en el Cuerpo de la Policía con la creación y puesta a punto de unidades como la de Violencia de Género, algo en lo que "Guadalajara es pionera" en la región, y se ha referido además a que ya se ha comenzado a abordar la creación de la figura del Agente Tutor, cuyo desarrollo está previsto para este mismo año.



Sobre los medios materiales, la concejala de Seguridad ha destacado la importante inversión realizada en la renovación del parque de vehículo, la culminación de la actualización de los sistemas informáticos para los atestados e informó que todos los agentes cuentan ya con chaleco antibalas personalizado. "Nuestro objetivo es que Guadalajara siga siendo una ciudad segura y que así lo perciban los ciudadanos", ha dicho la concejala.



En cuanto al numero de requerimientos al 092 en 2017 fueron 9.590, habiendo disminuido de forma sistemática con respecto a años anteriores, y siendo de nuevo el mes de diciembre el de mayor volumen con 920 y el que menos febrero con 650; los viernes suele ser la jornada de más llamadas frente al domingo, que es la de menos, y los motivos más frecuentes son, la solicitud de la presencia policial por accidentes con daños materiales o estacionamientos incorrectos.



Por lo que se refiere a las denuncias por incumplimiento de la ordenanza general de circulación, el número de ellas fue de 19.222, sigue en línea de descendente con respecto a 2016, con 21.568 y frente a las 110.000 del año 2007, algo que la concejala de Seguridad atribuye a que hay una mayor disciplina y profesionalización del servicio de multas y que los ciudadanos son más responsables y conscientes del respeto a las normas en la vía pública.



Se ha referido también a las denuncias tramitadas por distintas ordenanzas municipales excluidas las de circulación; las ha cuantificado en 482 denuncias; y la más representativa en cuanto a cuantía ha sido la de protección de animales, con 222 denuncias por su vulneración frente a las 92 de 2016, seguida de las 185 por incumplimiento de la convivencia ciudadana, con una disminución respecto a 2016, y limpieza en tercer lugar.



Jiménez ha resaltado también la retirada de 1.245 vehículos en 2017 de la vía pública frente a los 3000 por ejemplo que se retiraron en 2013. Según ha dicho, menos que en el 2016, y ha querido incidir en que el criterio es retirar aquellos que ocasionan algún perjuicio por estar mal aparcados y que dificultan o impiden el uso racional de la vía.