Sara Simón se estrena al frente del PSOE de Guadalajara criticando a Román, por los Cercanías

La secretaria de la Agrupación Local del PSOE de la capital, Sara Simón, ha reprochado al alcalde de Guadalajara, Antonio Román, "que siga mirando para otro lado" ante los problemas que sufren los miles de vecinos y vecinas de la ciudad que utilizan el servicio ferroviario de Cercanías.



Según ha planteado, “a diario tienen que soportar retrasos o directamente ver cómo el tren que van a coger no llega a salir de la estación”, mientras el alcalde "permanece cruzado de brazos y calla para no molestar a los responsables de su partido".



Por eso, le ha reclamado que se ponga manos a la obra de una vez por todas, y ha señalado “que, si no es capaz de liderar la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestra ciudad, debería hacer una reflexión profunda” de cara a las próximas elecciones municipales de 2019. “Si no es capaz de ejercer ese liderazgo, debería replantearse cuál va a ser su decisión”, ha apostillado.



Simón ha recordado que más de una veintena de ayuntamientos de la zona de Corredor del Henares crearon el año pasado una plataforma –en la que estaban representados todos los colores políticos, incluidos alcaldes del PP– para reivindicar mejoras en los trenes de Cercanías. El Ayuntamiento de Guadalajara también fue invitado, “pero parece que a Román no le interesó porque quizá no le parece un problema importante y rehusó participar”, ha indicado.



Poco después, el Grupo Municipal Socialista logró que el Pleno del Ayuntamiento aprobara una moción para reclamar al Ministerio de Fomento que acometiera las mejoras necesarias para que el servicio funcionara en las mejores condiciones, exigiendo al Gobierno que se acometieran obras de mejora en la Estación de Cercanías y que se adaptara para ser totalmente accesible. Por ahora, no consta que desde el Ayuntamiento se hayan trasladado esas peticiones. “De hecho, parece que no fue más que un postureo, porque después el PP votó en contra de esta misma propuesta cuando se presentó en el Senado, incluyendo los senadores que representan a nuestra provincia”, ha lamentado la responsable socialista.



Tampoco ha habido manifestaciones por parte del alcalde cuando se han eliminado servicios en la estación de Guadalajara, como la venta de billetes de largo recorrido. “No ha habido ni una sola queja. Ha ido a hacerse una foto con los responsables de Renfe, pero cuando se han anunciado estas medidas no ha dicho ni media palabra”, ha agregado.