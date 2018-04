Sara Simón, sobre el Maratón de los Cuentos “y la frágil memoria de Antonio Román”

Temas relacionados Maratón de los Cuentos Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Sara Simón PP PSOE "El pasado viernes el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó una moción de manera unánime para solicitar que el Maratón de los Cuentos sea declara Fiesta de Interés Turístico Regional. Aunque la moción se aprobó de manera unánime, la petición no ha estado exenta de polémica. Polémica, porque Antonio Román ha querido embarrar el debate y utilizarlo de manera partidista para, una vez más, buscar el enfrentamiento con el Gobierno de Emiliano García Page a costa de uno de los eventos más importantes del año y más querido por los vecinos y vecinas de Guadalajara.



Todos los Grupos Políticos votaron a favor, pero el Partido Popular quiso desmarcarse de la petición conjunta, presentando otra moción alternativa en la que pedía que el Gobierno de Castilla-La Mancha asumiera el 50% del coste del Maratón. O lo que es lo mismo: Antonio Román pretende ahorrarse el 50% del presupuesto con el que el Ayuntamiento de Guadalajara financia el Maratón de los Cuentos de Guadalajara.



Román no busca más financiación que haga que la proyección del Maratón sea todavía mayor, situando a Guadalajara en la primera línea en cuanto a narración oral se refiere. Lo que pretende nuestro Alcalde es ahorrase la mitad del dinero que pone para una de las principales actividades culturales de nuestra Ciudad, enfrentarnos con la Junta de Castilla-La Mancha y engañar a la ciudadanía.



Lo que ha pasado estos días tampoco debería de ser una sorpresa. En los actuales presupuestos, aprobados hace escasamente un mes con el apoyo de Ciudadanos, Antonio Román ya ha recortado en 6.000 euros el presupuesto para el Maratón de los Cuentos. Además ha anunciado que en el futuro habrá que ir equilibrando la partida con las demás actividades culturales. Hablando en plata: habrá más recortes en próximos ejercicios, al tiempo que se presume de superávit a costa, por cierto, de no ejecutar el presupuesto -de no devolver a la ciudadanía en servicios o inversiones lo recaudado por impuestos y tasas cada vez más elevadas-..



Y mientras tanto, Antonio Román se queja ahora amargamente de que la cantidad de 3.000 euros que el Gobierno de Emiliano Garcia Page aporta al Maratón de los Cuentos es “ridícula”. Entonces, ¿Cómo de ridícula era la cantidad de 0 euros que aportó el Gobierno de Cospedal?



Al PP de Román le pareció razonable y aceptable que Cospedal aportase 0 euros al Maratón. Él nunca se lo reclamó a la presidenta de su partido. Tampoco le recriminó que cerrase a cal y canto el Palacio del Infantado y que fijase una tasa para entrar. Y jamás reprochó a su partido, el Partido Popular, que se saltase todas las normas y utilizase el Palacio del Infantado para una fiesta privada, de manera gratuita, mientras los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara no podían acceder al mismo.



Una vez más queda demostrado que Antonio Román antepone sus intereses de partido a los intereses de Guadalajara. Ahora reclama, pero cuando ha gobernado el Partido Popular en Castilla-La Mancha ha sido un simple observador del maltrato que Cospedal dio a nuestra ciudad. Lo mismo sigue haciendo con el Gobierno de Rajoy. Quizás esta circunstancia se deba a las pocas ganas que tiene de seguir gobernando Guadalajara y que demuestra siendo tan complaciente con los altos cargos del Partido Popular. Quizás esté buscando un destino que él considere mejor para mayo de 2019.



Eso nos lo dirá el tiempo.



Sara Simón, secretaria de la Agrupación Local del PSOE de Guadalajara