Se acabaron las bodas a puerta cerrada en el Monasterio de Monsalud

El hasta ahora responsable de la gestión del yacimiento romano de Ercávica así como del Monasterio de Monsalud, Javier Fernández, ha reconocido a Europa Press para LA CRÓNICA que, tras cuatro años y medio de trabajo les habría "encantado seguir, pero no había posibilidad de prorrogar más", ya que la Junta "tendrá otros planes". Por lo que respecta al Monasterio de Monsalud, ha expresado su deseo de que su cierre "sea provisional y por corto tiempo hasta que la Junta tome posesión y tenga un plan de gestión que continúe la labor".



De momento, la exposición sobre Brujas de la Alcarria que albergaba, será reubicada en el municipio conquense de Castejón.



Un monumento nacional en alquiler para particulares

El concepto de "colaboración publico-privada", que de forma tan insistente utilizó el Gobierno de Cospedal en ámbitos como el de la Sanidad, ha venido teniendo también bajo mandato socialista en la provincia de Guadalajara una derivación sorprendente: la cesión por cuatro años, hasta 2018, de un monasterio cisterciense para uso privado, en el cual no han faltado bodas e incluso un festival de arte urbano de tres días de duración.



La situación ya la denunció en su día LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, sin que por ello cambiara lo más mínimo nada.



El complejo monacal llegó a quedar cerrado tres días durante el mes de septiembre de 2017 para la celebración de fiestas privadas. Se daba la circunstancia, además, de que en todos los casos las fechas elegidas eran sábados, precisamente las jornadas de mayor afluencia de visitantes al varias veces centenario cenobio.



El monasterio de Monsalud está ubicado en Córcoles desde que el Císter lo fundara en el siglo XII, no mucho después de que toda esa parte de Castilla quedara en manos de los reyes cristianos. Desamortizado en 1836, sus penurias ya habían sido habituales desde el siglo XV. Y no terminarían bajo la órbita del Estado, a pesar de su sólida construcción.



Es Monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional desde 1931 y en la terminología toledana es "Bien de Interés Cultural" (BIC), con el mismo grado y eficacia de protección que el Poblado de Villaflores, tampoco muy boyante desde hace años. A lo largo de las últimas décadas, el monasterio ubicado en el término municipal de Córcoles ha recibido reiteradas inversiones para su mantenimiento y consolidación, valoradas en muchos de cientos de miles de euros e incluso a cuenta del "1 por ciento cultural".



Ahorro de costes

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es titular de este imponente complejo monacal, debió considerar que le resultaba insoportable el mantener a su cargo los edificios y el conserje que los enseñaba. Por eso, el 19 de septiembre de 2013 se iniciaba la licitación de la gestión "del régimen de visitas" de Monsalud y del cercano yacimiento de Ercávica, en la localidad conquense de Cañaveruelas. A la postre, en lo que toca al monumento de Córcoles, los responsables privados terminaron por "dinamizar" el monumento con usos de lo más diverso.



Antes de llegar a tener lo que en la práctica parece libre uso del complejo, el arqueólogo Javier Fernández Ortea (conocido más recientemente por su participación en el alumbramiento de los restos romanos de Driebes) tuvo que ganar el procedimiento de licitación, en el que de forma expresa se concedía un 80 por ciento de la relevancia a la oferta económica y apenas un 20 por ciento a las condiciones de apertura al público.



El "negocio" para las arcas regionales en ningún caso iba a ser relevante. Con un valor estimado por la Administración de 2.000 euros para todo el lote por los cuatro años de su vigencia, el 15 de noviembre de 2013 se le adjudicaba al licitador citado por un canon anual de apenas 1.372 euros... anuales. Se hizo así por ser "la oferta económicamente más ventajosa". El contrato se firmó cinco días después y no se dio a conocer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta tres meses más tarde, el 27 de febrero de 2014.



Desde entonces, la entrada libre individual ha tenido un precio de 3 euros, que subía a 5 euros si se combinaba con Ercávica o si se hacía visita guiada. Según la web oficial, tanto en verano como en invierno se atendía los viernes por la tarde, los sábados en sesiones matinales y vespertinas y los domingos sólo por las mañanas.



Bodas, brujas... y arte urbano

Más allá de esta limitada forma de ingresos, la actividad de los arrendatarios de Monsalud se fue ampliando desde la adjudicación hacia otros campos, algunos incluso insospechados. En el antiguo cenobio se han celebrado banquetes de bodas y estaba disponible para reservarlo para otros fines particulares, aunque tampoco se desdeñaban convocatorias más esotéricas.



De hecho, la primera actividad organizada por sus últimos gestores fue la "Jornada de Misterio" del 26 de abril de 2014 con charlas tales como "Patrimonio desconocido y mágico" o "Acercamiento a los fenómenos paranormales".



En septiembre de 2016, Monsalud fue escenario de la segunda edición del "Festival nómada de arte urbano", con la asistencia prevista de 130 artistas y unos espectadores que debían pasar por taquilla para asistir a la realización de las obras, en diferentes especialidades. Este evento no era siquiera responsabilidad directa de los encargados por la Junta para la gestión del monasterio, sino de una tercera empresa con forma de asociación, radicada en Madrid, que cobraba 12,75 euros por la entrada para un día; 25,50 euros para los tres días e incluso admitía donaciones de 1.000 euros de los que denominaba "ángeles benefactores".



La visión de los responsables de Monsalud

En declaraciones a LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, Javier Fernández Ortea ya dio por entonces su propia visión del trabajo realizado en el monumento.



Recordaba Fernández Ortea que el monasterio de Monsalud es de titularidad pública, bajo responsabilidad directa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha" aunque resalta que "en 2009 cerró sus puertas" y justifica que "con motivo de su deterioro por falta de mantenimiento salió a concurso la gestión del espacio".



Aunque en la convocatoria que ha podido localizar este diario se cita tan sólo el servicio de gestión de visitas, los gestores del complejo entendían que "la propuesta de la Junta era que una empresa diera servicios y explotara el espacio a cambio de un canon anual. En este sentido nosotros, un equipo de arqueólogos, nos propusimos el reto de hacer rentable esta ruina. Hicimos un esfuerzo tremendo a nivel personal y económico, caso de iluminar el monasterio".



Asumía Fernández que "efectivamente, las visitas guiadas que hacemos todos los fines de semana del año no son suficientes para hacer sostenible el modelo, por lo que ofrecemos eventos de tipo cultural y social que puedan complementar los ingresos. La oferta de otros servicios y eventos queda recogida en el contrato ya que de otro modo sería imposible alcanzar la sostenibilidad".



"De todas las actividades realizadas se informa a la Junta –aseguraba Fernández Ortea en sus declaraciones de 2016 a este diario– y también de la previsión futura. Puntualmente redactamos un informe anual de gestión en el que se recogen datos de visitantes, eventos, líneas futuras... Además, en la actualidad estamos inmersos en el proceso de investigación del monasterio a través de documentación de archivo para publicar una monografia".