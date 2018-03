¿Se acuerda de María Luisa Araújo? Comparecerá en el Congreso, en la comisión sobre la crisis

Noticias relacionadas Araújo admite que Castilla-La Mancha tiene una situación económica “complicada”... y da consejos Temas relacionados Economía Especulación Castilla-La Mancha Junta de Comunidades La comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro ha acordado llamar a la exconsejera de Hacienda de la Junta de Comunidades, María Luisa Araújo.



Será en el mes de abril cuando están llamados a comparecer varios exconsejeros de gobiernos autonómicos para responder por su papel en las cajas de ahorro, así como el consejero ejecutivo y presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen, y el exdirector del FROB y exdirector general de Supervisión del Banco de España Mariano Herrera. Ambos comparecerán en la tarde del jueves 5 de abril.



Ese día comparecerán ante la comisión el exconsejero de la Generaltitat de Catalunya Antonio Castells y la exconsejera de Hacienda de la Xunta de Galicia Marta Fernández Currás.

Un día antes harán lo propio la exconsejera de la Junta de Castilla-La Mancha María Luisa Araújo, el exconsejero de Economía y Hacienda de Baleares Carles Manera Erbina y el exconsejero de Economía y Hacienda de la Generalidad Valenciana Gerardo Camps, actual portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso.



La comisión también llamará a los dos peritos del Banco de España en el 'caso Bankia' Víctor Sánchez Noguera y Antonio Busquets.



Según han informado a Europa Press fuentes de la comisión, su comparecencia ha sido acordada en una reunión celebrada este miércoles, si bien aún no hay fecha decidida para que acudan al Congreso a declarar.



En su informe para la causa judicial que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Sánchez y Busquets concluyeron que las cuentas de Bankia y su matriz BFA en 2011, último año de Rodrigo Rato, así como las formuladas por su sucesor José Ignacio Goirigolzarri "no reflejaban la imagen fiel de estas entidades".



En un tercer informe presentado en mayo de 2017 ambos peritos ratificaron que los estados financieros de la entidad no cumplían la normativa aplicable ni expresaban la imagen fiel de la compañía, considerando "falsas" la existencia de unas provisiones de insolvencias para los créditos de 6.913 millones.



Además, hay fecha para otras tres nuevas comparecencias que tendrán lugar las dos semanas de antes y después de Semana Santa. Así, el martes 20 de marzo están llamados a comparecer el exconsejero del Banco de España Vicente Salas Fumás y el exdirector general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello.