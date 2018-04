Se espera una máxima de 15 grados este domingo en Guadalajara

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos, lluvias débiles y chubascos en Serranías y Parameras, tendiendo a remitir al final del día; en el resto de la comunidad no se descartan de manera dispersa y ocasional, más probables y frecuentes en el extremo sur.



Al final del día aumentarán las precipitaciones en el tercio oeste y se podrían extender al resto con carácter débil, salvo al sureste, donde no se esperan. La cota de nieve se situará entre los 1.400 y 1.800 metros, disminuyendo al final en el extremo oeste a 1.000-1.200.



Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o irán en descenso ligero; las máximas irán en descenso en el extremo este y sin cambios o en ascenso en el resto. Soplará viento del oeste y suroeste flojo, más intenso durante las horas centrales del día.



Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 14 grados en Albacete, 7 y 15 en Ciudad Real, 6 y 14 grados en Cuenca, 5 y 15 en Guadalajara y 7 y 16 grados en Toledo.



