Se van quedando sin excusas para abrir el nuevo parking de pago del Hospital

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, junto al vicealcalde, Jaime Carnicero, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento va a conceder la licencia de primera ocupación del nuevo aparcamiento del Hospital.



Según ha explicado, la documentación presentada por el SESCAM ha sido informada favorablemente por los técnicos municipales.



Se trata de una licencia de primera ocupación parcial, dado que la obra realizada, ha insistido el alcalde, es sólo una parte del proyecto de “Ampliación y reforma del Hospital Universitario de Guadalajara”; ampliación y reforma que, Román recuerda, no ha experimentado ningún avance en los dos últimos años y medio.



“Desde que Emiliano García Page es presidente de Castilla -La Mancha no se ha puesto ni un ladrillo en el Hospital. La obra está completamente parada”, insiste Román.



Próxima reunión

La Junta de Gobierno Local deberá en su próxima reunión aprobar la concesión de dicha licencia de primera ocupación parcial. El Ayuntamiento también exige al SESCAM que cumpla las condiciones de seguridad que garanticen que la obra del Hospital no supongan peligro alguno para el uso independiente del aparcamiento respecto del resto del edificio.



La propuesta de acuerdo emitida por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara también deja de manifiesto que el SESCAM, a día de hoy, todavía no ha solicitado la licencia municipal de apertura, que deberá presentar junto con la siguiente documentación: un proyecto de ejecución de las instalaciones y medidas correctoras que incluya planos del estado definitivo del aparcamiento conforme lo ejecutado y que justifique la normativa de aplicación; certificado de la dirección técnica de las instalaciones firmado por el técnico competente; autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia (electricidad, protección contra incendios, térmicas…) y contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios suscrito con la empresa mantenedora autorizada.



Antonio Román ha destacado en su comparecencia "la celeridad de los servicios técnicos municipales" de cara a autorizar la concesión de la licencia de primera ocupación parcial. “Recibimos la última documentación el pasado 16 de enero y a día de hoy ya está todo, a falta de que nos soliciten la licencia de actividad”.



Salida trasera

Según el estudio de movilidad presentado por el SESCAM, el número de vehículos que acceda al recinto hospitalario tras la apertura del nuevo aparcamiento se verá incrementado más de un 10%. Por este motivo, el alcalde considera que es imprescindible ejecutar una salida en la parte trasera del mismo.



El Ayuntamiento de Guadalajara, "ante la negativa de la Junta de Comunidades a hacerla", está dispuesto a ejecutarla y a sufragar su coste. No sucede así en Toledo, donde el SESCAM ha sacado a adjudicación la redacción del proyecto de construcción de los accesos del Hospital. A este respecto, el alcalde ha vuelto a “afear” a la Junta “la diferencia de trato que da a Toledo y a Guadalajara”. “¿Por qué sí asumen en Toledo lo que le niegan a Guadalajara?”



Román insta a la Junta que dé solución al incremento de la congestión del tráfico que va a experimentar Cuatro Caminos tras la apertura del Hospital. “Si ellos generan el problema, tienen que dar soluciones”, ha resumido.