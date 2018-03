Si la Junta no se mueve para salvar las naves del Fuerte de San Francisco, lo hará el Ayuntamiento

Temas relacionados Patrimonio Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Junta de Comunidades El Ayuntamiento de Guadalajara ha ratificado su intención de iniciar un procedimiento de ejecución subsidiaria si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no cumple la sentencia judicial que le obliga a rehabilitar las naves del Fuerte de San Francisco y ha asegurado que "si la Junta sigue eludiendo sus obligaciones, se caerán".



El vicealcalde, Jaime Carnicero, ha señalado que si el Ayuntamiento no obtiene una respuesta favorable por parte de la Administración regional, será el Consistorio quien ejecute subsidiariamente los trabajos de mantenimiento, cuyo coste será reclamado posteriormente al Gobierno regional.



Carnicero ha vuelto a advertir del deterioro que presentan las naves del Fuerte, consecuencia de la "inacción" de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "que se niega a cumplir con lo que dicta la Justicia". En este sentido, ha recordado que el pasado mes de enero, el Gobierno regional recibió un nuevo "varapalo" judicial al sentenciar el Juzgado Contencioso-Administrativo número uno de Guadalajara que la Junta debía realizar las correspondientes actuaciones de mantenimiento en el Fuerte de San Francisco para la salvaguarda de sus edificios.



El Ayuntamiento de Guadalajara demandó a la Junta en 2015 por incumplir el convenio urbanístico que suscribió en 2004 con la ciudad, en el que se comprometía a rehabilitar los edificios del Fuerte de San Francisco. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se pronunció en 2017 y, tras dar la razón al Ayuntamiento, sentenció que la Junta debía asumir esos trabajos de rehabilitación.



Además, la Administración Regional era, incluso, condenada en costas. "Tras eso, el gobierno de Page ha seguido ignorando a Guadalajara. No ha tenido ningún gesto que demuestre que quiere preservar nuestro patrimonio. Más bien ha hecho todo lo contrario: seguir eludiendo su responsabilidad", ha comentado Carnicero.



Ante esta actitud, el Ayuntamiento pidió a la Junta que realizara, al menos, la correspondiente Inspección Técnica de Edificios (ITE) en los edificios y una inversión mínima, previa a la inversión definitiva, para garantizar la conservación de unos inmuebles que se encuentran muy deteriorados.



Ante la petición realizada por el Ayuntamiento de Guadalajara para que la Junta realizara la ITE y una inversión mínima de mantenimiento, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "volvió a demostrar su desprecio a Guadalajara" demandando al Consistorio por no estar a favor del acuerdo adoptado en este sentido por la Junta de Gobierno Local.



Desde enero hay una nueva sentencia sobre la mesa que vuelve a dar la razón al Ayuntamiento y por la que el Gobierno autonómico debe realizar la ITE y tareas de mantenimiento.