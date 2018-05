Si no querías trasvase, toma dos tazas: suben de 20 a 38 lo que se van a llevar en mayo y en junio

Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Guadalajara (Provincia) Sacedón La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado este viernes dos trasvases de 38 hectómetros cúbicos que se realizarán en mayo y junio desde la cuenca del Tajo a la del Segura, el máximo posible a autorizar en situación de nivel 2.



Según han informado fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, esta autorización se produce al constatarse que los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía han pasado a situación 2, lo que permite trasvasar este volumen de agua. En concreto, han señalado que a fecha de 1 de mayo albergan un total de 670 hectómetros cúbicos.



Con ese volumen de agua embalsada, en situación 2, precisamente, 38 hectómetros cúbicos es el máximo caudal que permite trasvasar la regla de explotación Tajo-Segura.



Así, han precisado que estos 38 hectómetros cúbicos no son adicionales a los 20 hectómetros cúbicos ya autorizados en el mes de abril, sino complementarios. Es decir, que a los 20 hectómetros se añaden ahora 18 hectómetros cúbicos más para los meses de mayo y junio respectivamente.



Precisamente, hace un mes, el 3 de abril, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizó tres trasvases que sumaban un total de 60 hectómetros cúbicos de agua embalsada, a razón de 20 hectómetros cúbicos en abril, mayo y junio respectivamente.



Antes de este trasvase de abril, la última transferencia de agua desde los embalses Entrepeñas-Buendía (Tajo) al Segura se autorizó el 10 de mayo de 2017, por un total de 7,5 hectómetros cúbicos, ya que después de esa fecha los embalses bajaron de los 400 hectómetros cúbicos de agua almacenada. Ese es, precisamente, el límite que marca la posibilidad o no de trasvasar.



Las reglas de explotación indican que en función de las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes establece los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se realizará o no los trasvases. El máximo anual total que se puede trasvasar en un año hidrológico es de 650 hectómetros cúbicos, 600 hectómetros cúbicos para el Segura y 50 hectómetros cúbicos para el Guadiana.



Para alcanzar situación de nivel 2, las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía serán inferiores a 1.300 hectómetros cúbicos y sin llegar a los volúmenes de agua de nivel 3 y las aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 1.200 hectómetros cúbicos. En esa situación, el órgano competente podría autorizar un trasvase mensual máximo de 38 hectómetros cúbicos.



Por su parte, la situación de nivel 1 llegará en caso de que las que las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía lleguen a triplicar las actuales hasta ser iguales o superiores a 1.300 hectómetros cúbicos o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.200 hm3. En este caso, el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 60 hectómetros cúbicos como máximo.