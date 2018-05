“Si pudiera devolverle la vida, no lo dudaría” dice ahora el acusado de matar a su pareja

Noticias relacionadas Los agentes recuerdan en el juicio que el acusado del crimen de Galápagos se autoinculpó en su día El acusado del crimen de Galápagos dice no poder recordar el asesinato Como mucho, 25 años de cárcel por matar a cuchilladas a su mujer delante de la hija de ambos A.R.L., el acusado del apuñalar a su pareja en presencia de su hija menor en Galápagos (Guadalajara), A.R.L., ha dicho durante el turno de palabra que le asiste por ley en el última día del juicio con jurado popular que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Guadalajara que "si pudiera devolverle la vida a ella, no lo dudaría".



Con esta declaración del acusado ha concluido la vista seguida en la Audiencia Provincial de Guadalajara durante cinco días en los que han pasado por la sala testigos, peritos y familiares, se han presentado pruebas periciales y se ha concluido con la elevación a definitivas de las peticiones de pena provisionales.



En el caso de la Fiscalía se ha mantenido la petición de pena de 25 años de cárcel para A.R.L. por el asesinato de su pareja, reseñando el Ministerio Fiscal que el acusado mató a la madre de su hija cuando estaba tumbada y tras despertarla, así como que, de manera "sorpresiva", le propinara catorce puñaladas, lo que denota ensañamiento.



También ha hecho referencia a que lo hiciera sin darle ninguna oportunidad de defenderse y en presencia de su hija, y ha hecho referencia a como el propio acusado ha reconocido que su hija se "abalanzó" sobre él.



Igualmente, el Ministerio Fiscal ha visto ese ensañamiento en las puñaladas y en el hecho de que la madre tuviera que ver como su hija presenciaba estos hechos y considera que "le movió, sin duda, la incertidumbre de saber que iba a pasar con la niña en ese ataque descomunal", ha apostillado.



En cuanto al posible estado de locura con el que pudo actuar el acusado, según la Fiscalía, los peritos han dejado claro en su paso por la sala que la inteligencia y la voluntad del mismo no estaban afectadas, y no ha descartado que las lagunas que el acusado ha dicho tener fueran simuladas.



Según el Ministerio Público, el diagnóstico del presunto asesino habla de estrés postraumático pero no de una base diagnóstica previa de esquizofrenia, por ejemplo, o de que sea psicótico, por lo que ha considerado como un argumento "muy débil" el que la letrada del acusado haya alegado para su defendido el consumo de sustancias tóxicas.



Para el Ministerio Fiscal, el caso está "muy claro" y durante unos cuarenta minutos ha tratado de hacérselo llegar al jurado popular que durante estos días ha seguido este juicio y que dictará su veredicto una vez que se reúna el próximo lunes.



ALEVOSÍA Y ENSAÑAMIENTO

Por su parte, la Acusación Particular ha mantenido igualmente sus peticiones de pena, entendiendo que ha habido alevosía y ensañamiento con el agravante de parentesco y el hecho de que matara a la víctima ante la presencia de la propia hija menor cuando tenía 5 años, que desde entonces recibe tratamiento psicológico.



Según el equipo de letradas que representa a la Acusación Particular, hubo intención de matar, y han querido que se recogiera en el informe, que ahora valorará el jurado, que la fallecida recibió catorce y no trece puñaladas.



También esta Acusación ha hecho referencia a los informes en los que se corrobora que es "obsesivo y controlador", y ha querido hacer especial referencia a que A.R.L. no padecía ninguna patología psiquiátrica sino que su "agitación" le vino precisamente por lo que había hecho, tal y como se había puesto de manifiesto por personal especializado en la sala.



"Era celoso y controlaba a la víctima el WhatsApp", ha señalado la letrada, convencida de que "decidió matarla fría y cruelmente".



NO CULPABLE, SEGÚN LA DEFENSA

Por su parte, la Defensa ha pedido la no culpabilidad para su defendido tras afirmar que, pese a que se ha hablado de su defendido como celoso y controlador, "no hay ni una sola prueba que lo confirme".



Ha señalado que la propia víctima le envió un mensaje al acusado en el que aunque le reprocha su comportamiento también le decía que lo que quería era que los tres fueran felices.



Según la Defensa, ella "luchó hasta el último momento por esa relación", y ha tratado de demostrar que los WhatsApp de la víctima no eran de miedo sino de reproche y que quería vivir con él.



La letrada del acusado, en referencia al estado mental de su defendido, ha manifestado que los porros son alucinógenos y en que la droga afecta al cerebro y a la percepción de la realidad aunque eso tras reconocer que no tenía una enfermedad mental reconocida.



Pero "no estaba en su sano juicio", ha dicho tras apostillar que "aquí hay algo más que celos, en el fondo es un cobarde", y no sin admitir que el apuñalamiento fue "tan brutal" que según ha expuesto, en su opinión y en base a la información que ella tiene, "tuvo que pasar algo por su cabeza" para que actuara como lo hizo.



A.R.L. lleva ingresado en la prisión de Alcalá-Meco (Madrid) desde 2016, adonde ha sido nuevamente trasladado tras finalizar el juicio seguido contra él por un suceso que tuvo lugar el 5 de enero de 2016.



El jurado popular se reunirá el próximo lunes y después emitirá un veredicto, y tras el mismo, el juez, en función de lo que se resuelva, determinará por su parte la pena impuesta para el acusado.