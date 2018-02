Sobran gatos en Valdeluz y quieren acabar con la plaga

Noticias relacionadas Los solares de Guadalajara, criadero de gatos Los dueños de perros, gatos y otros animales ya tienen nuevas normas que cumplir en Guadalajara Ante el juez con 91 años por liarse a perdigonazos contra varios gatos Detenido por matar a dos gatos con veneno Temas relacionados Ecologismo Yebes Animalismo De un tiempo a esta parte, incluso los responsables municipales se han dado cuenta de la presencia de gatos callejeros que campan a sus anchas en Valdeluz. Consideran incluso que han regresado "a un cierto estado salvaje" aun siendo procedentes de entornos domésticos, bien porque se han perdido o porque fueron abandonados.



Capaces de adaptarse a ambientes rurales y urbanos, hoy sobreviven en callejones, estacionamientos, patios y contenedores. En la mayoría de los casos no se han asilvestrado, pues aún dependen de la gente para su alimentación, ya sea a través de un cuidador que les proporciona comida una o dos veces al día, o porque arramplan con los alimentos comestibles que se arrojan a los contenedores de basura.



“Antes de que el problema vaya a más debemos tomar cartas en el asunto y, para ello, será necesario contar con la colaboración de los vecinos”, advierte Vidal Gaitán, concejal de Medio Ambiente. Para evitar la proliferación de esas colonias de gatos, se va a poner en marcha un plan de control de las poblaciones por parte del Ayuntamiento que permitirá hacer un seguimiento, inventariar y calcular las poblaciones existentes en el municipio.



Esta iniciativa consistirá en la aplicación del procedimiento conocido por las siglas TER, equivalentes a trampeo, esterilización y retorno. Condición indispensable será atrapar a todos o la mayoría de los ejemplares callejeros para proceder a la esterilización y devolución al territorio. “Será necesario marcar a los gatos ya esterilizados para que no vuelvan a ser trampeados y trasladados al veterinario en sucesivas campañas con el consiguiente estrés”, explica el concejal. De esta forma, se podrá identificar con más facilidad y rapidez a un animal nuevo que haya entrado en la colonia o haya sido abandonado.



Desde la Concejalía de Medio Ambiente están convencidos que solo se logrará reducir el número de individuos que pueblan estos asentamientos si todos los ejemplares son sometidos a esterilización, lo que precisará “un importante trabajo de campo y organizativo”.



Para llevar a cabo este plan de control de la colonia felina de Valdeluz, el Ayuntamiento de Yebes va a recurrir a voluntarios, que se encargarán de supervisar los resultados de las medidas preventivas que adopten al respecto. Gaitán recuerda que el método TER es “el único que se ha demostrado eficaz para controlar el crecimiento de la población de gatos callejeros”.



Tras ser esterilizados, se identificará a los felinos con una marca distintiva antes de ser devueltos a su entorno urbano, donde se les proporcionará alimento, refugio y un seguimiento por parte de aquellas personas que, de manera voluntaria, quieran hacerse cargo de estas tareas. Es la figura del cuidador, que tendrá encomendada la labor fundamental de vigilancia para registrar la presencia de gatos nuevos. “También serán los responsables de alimentarlos con una comida especial que no genere residuos ni olores, y de evitar la proliferación de otros animales ajenos a esta especie”, detalla el edil de Medio Ambiente.



De forma paralela a este plan, se ha previsto la puesta en marcha de otro programa de socialización y adopción de gatos en las diferentes edades de cachorros, jóvenes y adultos sociables. “Porque el fin último no es otro que lograr que estos animales sean retirados de la colonia y entregados en adopción para que reciban el cariño que un día tuvieron”, asegura Vidal Gaitán.



En consecuencia, se descarta la muerte controlada como método para la erradicación de estos gatos callejeros, lo que convierte a Yebes en un municipio con ‘Sacrificio Cero’ a cambio de conseguir el máximo nivel de bienestar y protección para estos animales. “Al mismo tiempo, queremos que este programa sirva para inculcar una mayor responsabilidad a los ciudadanos en la tenencia de estas mascotas y una conducta más cívica en la defensa de los animales”, opina el concejal de Medio Ambiente.



El Ayuntamiento de Yebes recuerda las múltiples ventajas que reporta la esterilización de los gatos caseros, que es sin duda un gesto de cariño y ternura hacia estos animales. No en vano, la mayoría de los felinos que hoy ocupan las calles de Valdeluz proceden de hogares que decidieron abandonarlos a su suerte.



En la actualidad, el número de altas del Registro municipal de animales domésticos no se corresponde con la realidad, “lo que hace tremendamente complicado conocer el censo aproximado”. Aquellos vecinos que quieran participar en este plan de control de las colonias felinas del municipio en calidad de voluntarios y cuidadores podrán conocer todos los detalles de esta iniciativa en la reunión que se celebrará el próximo sábado 17 de febrero en las oficinas municipales de Valdeluz.