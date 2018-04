Sólo el PP defiende en las Cortes que el nuevo parking del Hospital de Guadalajara sea gratuito

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha vuelto a colar en el Parlamento un debate para abordar la gratuidad del parking del hospital de Guadalajara, esta vez en forma de Proposición No de Ley en la que, también, se ha vuelto a quedar sólo.



En la Proposición, los 'populares' pedían además de abrir de manera "inmediata" esta infraestructura, que el Gobierno regional "asuma los costes del mantenimiento de manera que sea gratuita para ciudadanos, profesionales y pacientes".



Guarinos: "Será el primero de pago en la región"

La diputada del PP Ana Guarinos, encargada de defender la Proposición No de Ley, ha recordado que este parking será "el primero de pago en la región" en un hospital, algo que ocurrirá "gracias al Gobierno y gracias a Podemos, y a su diputado por Guadalajara, David Llorente".



Desde el estrado, les ha pedido a socialistas y morados que "dejen de gritar" y "se pongan a trabajar para defender los intereses de los ciudadanos de Guadalajara", recordando que estos ciudadanos "nunca han votado" al PSOE.



"PSOE y Podemos, privatizando un aparcamiento"

Según su relato de los hechos, "en 2016 ya se conocían las intenciones de cobrar por aparcar en el hospital de Guadalajara", y en el primer pliego había una tarifa de 1,08 euros la hora.



"Desde el primer momento se sabía que los enfermos crónicos iban a pagar por ir al hospital, y lo iban a hacer porque PSOE y Podemos iban a privatizar", ha defendido, mientras que otros sectores no tendrían que pagar tarifas reducidas, "como el personal sanitario o los asesores de García-Page".



Con sus cálculos, "un enfermo tendrá que pagar más que un asesor del Gobierno por ir al hospital. 20 euros al mes un asesor, 200 un enfermo", ha asegurado.



Podemos critica a PP y PSOE por igual

El diputado de Podemos, David Llorente, que ha recordado que no es la primera vez que se debate este aspecto, ha afeado al PP que no apoyara una propuesta de resolución similar en el pasado.



En la propuesta del PP, según Llorente, "no cuestionan la privatización" del hospital, y aunque piden a la Junta que asuma gastos de mantenimiento, no le reclaman una gestión directa.



"Porque no creen en la gestión directa de los servicios públicos. Están en las antípodas. Y el PSOE, pues visto lo visto, tampoco", ha añadido, indicando entonces que la propuesta 'popular' pasa por "gasto público, ingresos privados".



Sobre la petición de apertura "inmediata" de la infraestructura, ha puesto el acento en que el Gobierno municipal del PP en la capital alcarreña "no ha dejado de poner palos en las ruedas".



Rafa Esteban se acuerda de Montoro

El diputado del PSOE Rafael Esteban, en su turno de palabra, ha arrancado con palabras para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien en sus últimos Presupuestos Generales del Estado "sí que ha traicionado a la provincia de Guadalajara".



El parlamentario alcarreño ha recordado que ha sido el PSOE quien ha retomado las obras del parking, una obra que "paralizó" el PP a costa de "ocho millones de euros" en indemnizaciones por dicha parálisis.



"La zona azul de Guadalajara es más cara"

"El parking tiene 1.186 plazas. Reservadas casi 830 para trabajadores, quedarían 362 plazas para usuarios, a 0,53 euros la hora, diez céntimos más barato que la zona azul. Ustedes están cobrando esa zona azul en Guadalajara a precio de oro", le ha espetado a Guarinos.



En su opinión, el PP "ha perdido el rumbo" y "se encuentra desencajado", mientras que este Gobierno "terminará las obras y las pondrá en funcionamiento, porque cree en un modelo de sanidad gratuito y universal", palabras enunciadas antes de terminar parafraseando a Duncan Dhu y sus 'Cien Gaviotas': "¿Dónde irán?".



Guarinos y las sardinas

Tras esta intervención, Guarinos volvía al estrado para seguir defendiendo su postura, y también ha querido acabar con una canción: "Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, vamos a contar mentiras", ha indicado momentos antes de que el presidente de la Cámara, Jesús Fernández Vaquero, le avisara de que había agotado su tiempo. "Y esa canción la cantaba yo en los escolapios", ha dicho entre risas.