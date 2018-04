Sólo hay 5 provincias sin denuncias de acoso sexual a menores en 2017 y Guadalajara es una de ellas

Noticias relacionadas A los 72 años, condenado a pena de prisión por intentar tener contacto sexual, pagado, con una menor Temas relacionados Juzgados Pedofilia Pornografía infantil Sucesos Maltrato Violencia de género El Gobierno ha contabilizados un total de 394 delitos de contacto a menores de 16 años a través de Internet con fines sexuales, una práctica conocida como 'grooming', y que se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años, según las cifras facilitadas por el propio Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, que indican que Cuenca y Guadalajara están entre entre las cinco provincias que no han registrado ningún delito de acoso sexual en esa franja de edad.



El 'grooming' es uno de los nuevos problemas a los que se enfrentan los menores en Internet y consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual.



El aumento "desorbitado" de esta práctica ha alertado al PSOE que registró una batería de preguntas para el Gobierno en el Congreso que ahora recibe respuesta y que determina que, desde 2013, primer año del que se tienen registros según el Ejecutivo, los delitos en este sentido han pasado de 92 a 394.



En concreto, la respuesta del Gobierno, recogida por Europa Press para LA CRÓNICA, muestra cómo los casos de 'grooming', que no llegaban al centenar hace cinco años, crecieron hasta los 116 en 2014 y siguieron elevándose en años posteriores, hasta los 239 en 2015, los 365 en 2016 y los ya mencionados 394 en 2017.



CINCO PROVINCIAS SIN 'GROOMING' EN 2017

Por comunidades, la información del Ejecutivo detalla que, en 2017, son Cataluña, con 92 delitos registrados, Andalucía (79) y Castilla y León (62), son las autonomías donde más casos de acoso se han contabilizado, seguidas de Madrid (46) y Comunidad Valenciana (31). Cabe destacar que sólo cinco provincias no han registrado ningún caso de 'grooming': Cuenca, Guadalajara, Segovia, Palencia y Melilla.



El aumento del acoso sexual a menores a través de Internet ya aparecía en el último informe de la Fundación ANAR, publicado en marzo de este año, en el que se determina que esta práctica, considerada violencia hacia los menores, ha aumentado en los últimos años un 410 por ciento.