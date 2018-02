Soltando esparavanes

Temas relacionados Opinión Podemos Junta de Comunidades Periodismo Mi santa madre, que como todas las madres santas murió demasiado pronto, era una señorita de ciudad. Pero sabía hablar.



Gracias a sus desvelos para educarme, el arriba firmante aprendió no pocas expresiones irrepetibles pero que la memoria se encarga de recordarme con frecuencia. Por ejemplo: "Ahí le tienes, como un estafermo" o "amable no es, no deja de soltar esparavanes", con lo cual me fue marcando el camino, que ya iba andando yo solito, hacia el desastre final que es toda vida humana.



Décadas después, uno ha comprendido que la calle está llena de estafermos, experiencia ingrata sobre todo si en sus estúpidos movimientos alguno te arrea en los morros, siempre sin querer porque nunca pretenden nada.



Más trabajo me ha costado saber el origen de la expresión aquella, "soltar esparavanes", que no son bichos conocidos por las calles de este pueblo ni recurso retórico habitual para nadie de los que me rodean.



El Diccionario de la RAE no contempla el uso familiar de esa palabra, pero algo te orienta al explicar que el esparaván seco, también llamado esparaván de garbanzuelo, es "una enfermedad de los músculos flexores de las piernas de los solípedos, caracterizada por los movimientos que hace el animal al moverse, levantando las extremidades donde existe la dolencia como si súbitamente se quemara".



Mi madre que, como queda demostrado, además de una santa era una sabia, acompañaba el reproche con un repetido movimiento de la mano, con el puño cerrado, de dentro a fuera y repetidamente, como de calambre, más una sonrisa pícara para que todos entendieran lo que decía y su intención. Y a la espera de la siguiente brusquedad mía en el hablar o en el hacer para repetirlo. Hubo muchas ocasiones, sobre todo adolescentes.



En verdad, no creo que soltase muchos esparavanes de niño, aunque los he ido soltando casi por costumbre de mayor, con más frecuencia de lo que aconseja la vida en sociedad, sobre todo cuando la sociedad es pequeña, provinciana, miserable y rencorosa. Pero un periodista que no suelte coces, incluso involuntarias pero forzadas por la enfermedad que es este oficio, no es un periodista, sino un criado. Que también son dignos, pero son otra cosa.



Por ejemplo, algún esparaván se merece el Director General de Participación Ciudadana que deambula desde Toledo por el mundo y que se llama José Luis García Gascón.



Él o su escribiente acaban de regalarnos en nota de prensa un ejemplo magnífico de la neolengua de los biempensantes, sobre todo de los que se encuentran según miramos hacia la izquierda.



Según él, o su escribiente o los dos de consuno, acaban de "inaugurar un nuevo espacio de encuentro con la ciudadanía".



¿Qué han hecho? ¿Han levantado de la noche al día un nuevo edificio en la capital regional? ¿Han organizado un corrillo permanente en Zocodover con el logotipo de la Junta, que es quien les paga para que todos les paguemos sin sentirlo?



No, nada de eso: lo único que han hecho es hablar con unos que pasaban por ahí y darle un nombre nuevo a lo que desde que la glotis sirvió para insultar o razonar y el mundo es mundo ya tenía nombre.



Dicen estos redentores que han celebrado el primer ‘Encuentro con la Ciudadanía’, porque después de la primera reunión con las dos primeras asociaciones que se han acercado a saludarles vendrá una segunda. Y quizá una tercera. O sea una reunión, una segunda y una tercera de las que hay decenas a diario en la capital regional, entre políticos y administrados.



Quede recogido para la historia que el mérito de ser pioneros corresponde a EAPN y CAVE C-LM, que tanto cuidan por nosotros con nuestro dinero e incluso por los menesterosos, que ahora también se llaman de otra manera.



"Este formato de reunión y contacto directo refuerza la forma de trabajo cercano que la Vicepresidencia segunda está desarrollando desde su creación", apostillan. Cágate, lorito. Como si nadie en toda la historia de la Humanidad hubiera hablado con nadie antes del advenimiento de este director general tan interesante.



"Estos encuentros directos con ciudadanos, asociaciones y empresas que lo solicitan, aunque son una novedad en España, son habituales en los altos cargos de otros países europeos", sostienen; lo cual resulta, además de hiperbólico, falso en su planteamiento y en su exposición.



Quede este esparaván, más bien un pellizquito de monja adaptado a los tiempos febles que vivimos, para disfrute del lector y, sobre todo, para recuerdo de mi madre, a la que le suponía un orgullo tener un hijo periodista. Ya se ve que, además de santa y sabia, la mujer me quería. Otros, no tanto.