Somos 85.230 vecinos en Guadalajara, con los hombres en clara minoría

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara El número de habitantes a fecha 1 de enero de 2018 en Guadalajara capital se sitúa en los 85.230 habitantes. De ellos 41.005 son hombres y 44.225 son mujeres, habiéndose registrado más defunciones que altas por nacimiento, aunque con un ligero crecimiento vegetativo al registrase más nacimientos que defunciones.



Este dato estadístico ha sido aprobado en pleno por unanimidad y puesto en valor por la concejal Carmen Heredia, quien ha cuantificado las altas por nacimiento el pasado año en 730 frente 676 bajas en el padrón.



En el pleno se ha puesto de manifiesto que la población procedente de otros municipios asciende a 3.392 personas. Sin embargo, desde Ahora Guadalajara han reprochado que frente a los que vienen, se van 3.192.



El portavoz de grupo Ahora Guadalajara, José Morales, ha lamentado que el hecho de que este padrón tenga más mujeres que hombres no se refleje del mismo modo en las políticas que se aplican desde el Ayuntamiento.



A su juicio, ya que el resto de los portavoces no han hablado, el crecimiento vegetativo que "es el que indica lo bien o mal que se vive en un sitio, es muy pequeño", ha dicho, por lo que cree que el Gobierno Municipal "no debe caer en la autocomplacencia", entre otras cosas porque esa mínima variación en cifras positivas la atribuye en exclusiva a la llegada de más extranjeros a la ciudad.



Por su parte, el alcalde, Antonio Román, ha reconocido que no se crece como a principios de siglo pero ha destacado el hecho de que la capital alcarreña sigue siendo la segunda ciudad más poblada de Castilla-La Mancha y que "mantiene un crecimiento sostenido".