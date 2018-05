Suspendida la corrida de Sánchez Vara en Las Ventas, por la lluvia

Temas relacionados Toros El diestro alcarreño Sánchez Vara sustituía este lunes a Ricardo Torres en el vigésimoprimer festejo del abono de San Isidro, en el que se lidia una corrida de Partido de Resina, ganadería formada por los que fueran famosos astados de la legendaria divisa de Pablo Romero. No ha podido ser, al ser suspendido el festejo por el pésimo estado del ruedo, tras muchas horas de lluvia sobre la capital de España. Esta vez, la lona que en otras ocasiones amortigua los efectos del agua no ha podido ser extendida, por el mal estado previo de la arena.



El aragonés Ricardo Torres había causado baja en el cartel "por prescripción médica" tras una lesión sufrida mientras entrenaba en el campo, según el comunicado de la empresa Plaza 1, en el que no se aportaban más datos.



La terna definitiva que se enfrentaba en la plaza de Las Ventas a los antiguos "pablorromeros" quedaba compuesta, por tanto, por Sánchez Vara, el salmantino Javier Castaño y el francés Thomas Duffau.



La presencia de los astados de este lunes era tremenda, como se puede comprobar en este enlace.