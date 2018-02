Tampones y compresas con el IVA de los libros es lo que va a pedir Podemos desde Castilla-La Mancha

Temas relacionados Consumo García Molina Inmaculada Herranz Podemos Podemos va a reclamar en las Cortes regionales defender, ante las instancias europeas correspondientes, la rebaja al 4% del Impuesto de Valor Añadido (IVA) en los productos de higiene íntima femenina más necesarios (compresas, tampones, copas menstruales y salva-slips), para acabar, de este modo, con la llamada 'Tasa Rosa'.



Así consta en la Proposición No de Ley que Podemos ha elevado a la Mesa de las Cortes, publicada este martes en el Boletín de las Cortes, calificada parlamentariamente y que demanda al Gobierno acciones que promuevan medidas de sensibilización frente a la llamada 'Tasa Rosa'.



Desde la formación 'morada' quieren que las Cortes de Castilla-La Mancha insten al Gobierno de la nación a elaborar un informe sobre la existencia, alcance e incidencia en los derechos de las consumidoras de la 'Tasa Rosa', entendida como "el incremento inexplicable de valor de productos de iguales o similares características cuando éstos se dirigen al público femenino".



Así las cosas, piden que se regule y legisle para promocionar a los establecimientos, mayoristas y/o distribuidores que vendan o distribuyan productos o servicios en los cuales no se aplique la 'Tasa Rosa' y que se promueva una campaña de visibilización de los establecimientos que no la aplican, mediante la entrega, por ejemplo, de sellos identificativos para su colocación en las puertas, que adviertan de que en dicho establecimiento no se aplica dicho gravamen.



De igual modo, Podemos promueve la elaboración de un Código de Buenas Prácticas sobre la 'Tasa Rosa' dirigido a los fabricantes, distribuidores y comercios con el objetivo de minorar en todo lo posible la existencia de productos diferenciados dirigidos específicamente al público femenino y, cuando estos existan, de eliminar la diferencia de precios entre estos artículos y los iguales o de muy similares características dirigidos al público en general o específicamente al masculino.