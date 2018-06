Tanta lluvia le está viniendo fatal a la cosecha de miel en La Alcarria

Temas relacionados Miel Alcarria El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Miel de la Alcarria, Félix Esteban, ha señalado que las abejas no han podido hasta ahora producir miel pese a que es el momento para ello, debido a las intensas lluvias de esta primavera, algo que retrasará una cosecha que también prevé que sea escasa.



Esteban, en declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA, ha señalado que para que la cosecha no se vea tan afectada lo que hace falta ahora es que deje de llover y que "apriete el calor de aquí en adelante".



Según el presidente de la DO, "el año ya venía retrasado y esta primavera estupenda de lluvias es perjudicial para el trabajo de las abejas, que si llueve no salen al campo", ha dicho tras reconocer que han llegado a "destiempo" para el sector.



La recogida de la cosecha suele realizarse en los meses de mayo o junio, e incluso en abril, pero en el caso de la de romero, ha dicho que se ha perdido "gran parte" tras los primeros hielos y luego las lluvias.



En el caso de la de tomillo, según Esteban, "se está pasando la floración bajo la lluvia".



"No sé lo que encontraremos cuando vayamos a las colmenas. El año venía bien pero aunque el campo necesita agua, tenía que haber llovido en el otoño y en el invierno", ha apostillado.



En este sentido, Esteban ha apuntado que la miel tiene que tener poca agua, "sobre todo la de la Alcarria", ha manifestado tras admitir que incluso aunque hay flores, "lo que no hay es néctar".



Tampoco la campaña del año pasado fue buena, pero en este caso se debió, fundamentalmente, a que se venía de seis años de sequía continuada; "ahora no tenemos agua de sobra pero cae en el momento que no la necesitamos", ha lamentado.