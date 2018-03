¿Te molestará que el Ayuntamiento sepa cuándo entras o sales de Guadalajara con tu coche?

Noticias relacionadas El Ayuntamiento de Cabanillas quiere “fichar” a todo el que entre o salga del pueblo El objetivo es mejorar la seguridad vial e incluso reducir el número de delitos en la ciudad. Y si esto no es posible, al menos localizar con más facilidad a sus autores. Para conseguirlo, habrá que hacer alguna concesión a la intimidad como, por ejemplo, permitir que el Ayuntamiento sepa cuándo entras y sales de Guadalajara con tu coche. En Cabanillas del Campo intentaron algo parecido y la medida no se pudo aplicar, por las reticencias de algunos de los concejales que dan apoyo al PSOE de José García Salinas.



El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, presentaba el pasado miércoles el proyecto de mejora de la seguridad vial de la ciudad, que se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Guadalajara y está cofinanciado al 80 por ciento mediante los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, con un presupuesto de licitación de 424.735 euros.



Las actuaciones que se van a desarrollar se clasifican en cuatro grupos, cámaras de control del tráfico, cruces semafóricos, pasos de peatones inteligentes y sistema de advertencia para peatones en la proximidad de semáforos.



Una de las medidas más ambicosas es la que afecta a las cámaras para el control del tráfico, que estarán situadas en las entradas y salidas de la ciudad y tienen como objetivo la lectura automática de las matrículas.



De este modo, esas cámaras se sumarán a las otras muchas que ya existen, repartidas en postes por toda la ciudad, que se han ido instalando con el argumento del control del tráfico rodado pero que sirven también para más. Una de ellas, en fechas recientes, permitió identificar y detener a los que quemaron varios contenedores de basura, en una de las últimas oleadas de esa clase de gamberrismo.



La idea del Ayuntamiento es instalar un total de 9 dispositivos para este nuevo propósito, cámaras que estarán situadas en la carretera de Cabanillas, calle Toledo, avenida del Ejército, avenida de Aragón, carretera de Fontanar y calle Francisco Aritio.



El intento fallido de Cabanillas del Campo

Aunque el ejemplo más notorio de control de matrículas en vías públicas sea el de Madrid, que genera multas para quien entra en las áras del centro restringidas para quienes no son vecinos, en la provincia de Guadalajara ya ha habido quien ha intentado implantar un sistema similar.



En Cabanillas del Campo, cansados de ver cómo ladrones procedentes del Corredor del Henares actuaban con demasiada impunidad, estuvieron cerca de aplicar las cámaras lectoras de matrículas hace un año. Habrían sido los primeros de Castilla-La Mancha en hacerlo. Las videocámaras con lectores de matrícula se tenía pensado instalarlas en todos los accesos al municipio, tanto en la zona residencial, como en los polígonos industriales. “Pretendemos incrementar con este sistema el nivel de seguridad de la localidad, tanto en lo que respecta a los vecinos, como en lo que afecta a las empresas implantadas. Por ejemplo, con este sistema, si se produce un robo, la Policía puede revisar las imágenes de vídeo de las horas anteriores y posteriores al hecho, tratando de localizar vehículos sospechosos que hayan accedido a Cabanillas en esas horas. También sirve para otro tipo de cuestiones; por ejemplo, como de mecanismo de prevención de casos de violencia de género, dado que el sistema emite una alarma a la Policía en el momento que accede a la localidad un vehículo de alguien que tiene una orden de alejamiento. Otro ejemplo es que la alarma también salta si se detecta la entrada al municipio de un coche del que se haya denunciado su robo”, explicaba por entonces el alcalde de Cabanillas, José García Salinas.



El sistema que se estudió permitía la visualización de imágenes en tiempo real, tanto de día como de noche (mediante iluminación infrarroja) en dispositivos como un ordenador, tablet o móviles a disposición de los agentes de la Policía Local, así como realizar búsquedas por franja horaria, y establecer un centro de control con todas las señales recibidas. Pero no pudo ser.



Preguntado ahora por LA CRÓNICA sobre el fallido propósito, el alcalde cabanillero reconoce que "el PSOE sigue siendo partidario del proyecto de videovigilancia que en su día anunciamos. Hay que recordar que se trataría de poner cámaras de control en todos los accesos rodados al municipio, en entradas y salidas de la localidad al casco urbano y a los polígonos industriales. Estas cámaras vigilarían el tráfico rodado, y en caso de comisión de un delito, y sólo a petición de las autoridades judiciales o policiales, las imágenes podrían utilizarse para investigar esos hechos".



De inmediato, Salinas alude a la mayor suspicacia que había levantado la idea entre alguno de sus socios de gobierno municipal: "El proyecto no tenía intención alguna de ser invasivo con la privacidad de nadie, respeta lo que marca la legislación, y creo que cuenta con la aprobación de los empresarios y comerciantes de la localidad".



"No hemos renunciado a la idea, pero lamentablemente tuvimos que dejarla aparcada de momento, porque finalmente no contó con el consenso necesario entre los grupos políticos que son socios de investidura, ya que en Cabanillas no hay un gobierno con mayoría. Sí puedo anunciar que, ya que no va a salir adelante en este mandato, el PSOE sí lo llevará como propuesta en el próximo programa electoral, con intención de ejecutarla en el caso de que gobernemos con mayoría, o de al menos ponerla encima de la mesa si hay una hipotética negociación para conformar el futuro gobierno municipal". ¿Qué dice la ley?

La Ley Orgánica 4/1997 y su Reglamento de Desarrollo contienen disposiciones específicas relativas a estas instalaciones. En concreto su Disposición adicional octava establece: que "la instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará por la autoridad encargada de la regulación del tráfico a los fines previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y demás normativa específica en la materia, y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen".



Ello supone la aplicación de algunas previsiones específicas de la citada Ley y de la Disposición adicional única del Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos:

- Las cámaras deberán utilizarse con respeto al principio de proporcionalidad en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.



- Corresponderá a las Administraciones públicas con competencia para la regulación del tráfico, autorizar la instalación y el uso de estos dispositivos.



- La resolución que ordene la instalación y uso de los dispositivos fijos de captación y reproducción: Identificará genéricamente las vías públicas o los tramos de aquellas cuya imagen sea susceptible de ser captada.

Las medidas tendentes a garantizar la preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de las grabaciones o registros obtenidos.

El órgano encargado de su custodia y de la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación.

Debe tenerse en cuenta que estas cámaras pueden ser también utilizadas en el marco de la Ley Orgánica 4/1997 tramitándose todas las autorizaciones previstas en la misma.



En cualquier caso, en el caso de estas videocámaras resulta de plena aplicación el conjunto de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en particular: Creación de los ficheros mediante una disposición de carácter general publicada en el diario oficial que corresponda. Inscripción ante el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. Adopción de medidas de seguridad y documentación de las mismas. Satisfacción de los derechos de las personas.



Y algo muy importante y que muchas veces no se cumple: la señalización del espacio vigilado.