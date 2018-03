Te quedan pocos días para quedarte con este edificio durante 10 años, si aceptas lo que te proponen

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara El Ayuntamiento de Guadalajara está buscando quien le dé uso a la llamada "caseta del guarda" de la Fuente de la Niña, un pequeño edificio que ya se ha rehabilitado en más de una ocasión con fondos públicos, para el que no se ha sabido dar hasta ahora un uso concreto y para el que se espera que algún particular lo convierta en un establecimiento de hostelería y, además, abone por ello una cuota de al menos 1.000 euros mensuales a las arcas municipales.



Este "quiosco-bar-terraza" según la denominación del propio Ayuntamiento, se encontraría a pocos metros del de San Roque, así como del local para restaurante que permanece cerrado y vandalizado desde hace algún tiempo, todos ellos de propiedad municipal. La superficie total que se alquila es de 474,68 metros cuadrados. El canon mínimo a satisfacer al Ayuntamiento se establece en un mínimo de 12.000 euros. El canon no será revisable. A cambio, el titular se asegura la concesión por diez años.



Las ofertas deberán ser entregadas en la Sección de Patrimonio del Ayuntamiento de Guadalajara, de 9 a 14 horas, hasta el 20 de marzo.