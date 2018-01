Tercer campo de batalla entre Junta y Ayuntamiento: además del campus y el Hospital... el Fuerte

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Jaime Carnicero Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Guadalajara insta y exige a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que realice las labores mínimas de mantenimiento en los edificios del Fuerte de San Francisco y a pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) para evitar que se caigan.



Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicealcalde de la capital, Jaime Carnicero, para quien esta sentencia que, a su juicio, da la razón a las denuncias del Ayuntamiento con relación al deterioro de los edificios de Fuerte y la necesidad de que se mantengan en buen estado, supone un "nuevo varapalo judicial".



En su comparecencia, Carnicero ha dejado claro que si a corto plazo no ven una solución definitiva o al menos parcial en el mantenimiento de los edificios iniciarán un procedimiento de ejecución subsidiaria y reclamarán económicamente a la Junta de Castilla-La Mancha el valor de las obras que se tengan que realizar.



El vicealcalde ha explicado que los técnicos ya lo están estudiando y, si no se resuelve como debe hacerse, ha señalado que el Ayuntamiento licitará las obras y pasará "la nota" al Gobierno regional. "Y si tenemos que acudir otra vez a los juzgados, lo haremos", ha añadido, afirmando que "rehabilitación y mantenimiento están avaladas por sentencias judiciales y no tienen más excusas ya para invertir en el Fuerte".



En todo caso, Carnicero ha apelado a la responsabilidad porque cada día que pasa el patrimonio del Fuerte está "más en peligro".



Y es que ya hay otras sentencias que da la razón al Ayuntamiento en relación al complejo del Fuerte y, aunque está recurrida por la Junta, ahora el vicealcalde ha anunciado también la intención del Consistorio de reclamar la ejecución de la sentencia dictada ya por el Tribunal de Justicia de Albacete mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto.



Carnicero ha detallado que en esta sentencia se exigía también a la Junta el cumplimiento del convenio urbanístico firmado en el año 2004, según el cual el Gobierno regional se comprometía a rehabilitar, de manera integral, el Fuerte e invertir más de 20 millones de euros.



Pero mientras esto se producía y se espera la rehabilitación y ante el deterioro de las naves del Fuerte, donde han aparecido goteras que según Carnicero son "auténticos chorros de agua", el Ayuntamiento instaba a que por los menos se pasase la Inspección Técnica de Edificios a todos los edificios que forman el complejo del Fuerte y a que se llevaran a cabo las actuaciones mínimas de mantenimiento, algo por lo que el Contencioso le da la razón.



Según Carnicero, "los tribunales están dando la razón a la ciudad de Guadalajara sentencia tras sentencia para que la Junta de Comunidades cumpla con sus deberes de rehabilitación y de mantenimiento y que cumpla la legalidad en materia de urbanismo". En este sentido, se pregunta qué pasará si se cae algún edificio teniendo en cuenta el deterioro paulatino de estos edificios.



"Así no podemos seguir en el Fuerte, hay que darle una solución inmediata", ha dicho el vicealcalde, quien ha vuelto a pedir, en nombre del alcalde, Antonio Román, una visita de la consejera de Fomento, Aurelia García, a la zona afectada para buscar una solución definitiva y dado que los tribunales están dando la razón al Ayuntamiento.



Carnicero ha reseñado igualmente la falta de consignación presupuestaria en las cuentas de la Junta para esto y ha exigido responsabilidades e inversión.