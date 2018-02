Teresa Viejo vuelve a la “tele” regional con un anuncio que es calificado de machista (por el PP)

Temas relacionados Castilla-La Mancha Periodismo Televisión La directora del Ente de Radio Televisión pública de Castilla-La Mancha (CMM), Carmen Amores, ha confirmado la contratación de la presentadora Teresa Viejo en la cadena autonómica. A cambio de diez programas que se emitirán semanalmente, la productora de Viejo cobrará 416.296 euros.



A pesar de las advertencias de los representantes del PP en el Consejo de Administración de CMM, cuya reunión se celebró el pasado martes, Amores confirmó que la cadena había firmado un contrato con la productora Veralia que realizará el programa “Tu banda sonora”, a razón de 42.787 euros los ocho primeros programas y dos más por 37.000 euros cada uno.



La directora del Ente se negó a desvelar la parte que se llevará la propia Viejo por una supuesta cláusula de confidencialidad, a pesar de ser éste un dinero de carácter público.



Ya en la otra etapa en la que el Gobierno de la región correspondió al PSOE, la productora de Teresa Viejo cobró de la cadena pública 10 millones de euros en 10 años por hacer los programas “Cerca de ti” y “Tal como somos”. La propia Teresa Viejo cobraba 20.000 euros mensuales y, además, tenía un doble contrato de exclusividad por 6.000 euros, algo que no tenía justificación.



La actual directora del Ente, Carmen Amores, trabajó para Teresa Viejo entre octubre de 2002 y enero de 2006 como directora adjunta del magazine “Tal como somos”, producido por Mediapro, para CMT, y presentado por la propia Teresa Viejo.



El representante de Podemos en el Consejo ha apoyado apoyó la decisión y el gasto.



Anuncio criticado por "machista"

"Vuelve la etapa más negra de la televisión (regional), con anuncios machistas como éste del nuevo programa, en el que para venderlo solo se enseñan unas piernas y unos tacones de aguja, en el que se banaliza la imagen de la mujer y se la vende como un objeto. Pero los representantes del PSOE y Podemos, ante esta denuncia, lo único que hicieron fue callar y mirar para otro lado”, ha valorado la popular Mª Carmen Martín en el Consejo. “Y yo me pregunto: ¿Qué opina la directora del Instituto de la Mujer? ¿Dónde está la Comisión de igualdad de CMM? ¿Por qué no ha dicho nada? ¿No será porque como los que ahora dirigen la tele son del PSOE vamos a callar?, insistió Martín.