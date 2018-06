Tirado pide a Ciudadanos que aclare ya si gobernaría Castilla-La Mancha con el PP o con el PSOE

Temas relacionados Ciudadanos ELECCIONES 2019 PP PSOE Castilla-La Mancha Vicente Tirado El secretario general del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha pedido a Ciudadanos en la Comunidad Autónoma que aclare si ya tiene un pacto firmado con Emiliano García-Page para apoyar un hipotético Ejecutivo socialista tras las urnas de 2019 en el caso de que la formación morada sea, tal y como apuntan las encuestas, llave de Gobierno.



En una entrevista con Europa Press para LA CRÓNICA, Tirado ha dicho además que los 'populares' no tienen "ningún inconveniente" en gobernar en la región con Ciudadanos. "Nosotros somos partidarios del diálogo y todas aquellas cosas que se tengan que hacer para beneficio de los castellano-manchegos" se harán, ha dicho.



"Todo tiene que estar abierto siempre", ha sentenciado Tirado, quien al mismo tiempo ha pedido a la formación naranja que aclare si es verdad que ha cerrado un pacto con el actual presidente de Castilla-La Mancha, tal y como considera que García-Page ya ha dado por hecho.



Se ha mostrado convencido de que un Gobierno formado por el PP con el apoyo de Ciudadanos sería posible porque la formación que lidera Albert Rivera "no puede estar conforme con que Castilla-La Mancha sea la Comunidad Autónoma con más déficit, que sea la segunda con más deuda y que crezca un 20 por ciento menos que a nivel nacional". "Hay que revertir esa situación de conformismo".



"¿Cree que alguien le perdonaría a Ciudadanos que gobernase con Page, que ha votado con Bildu y con los independentistas?", ha espetado el número dos del PP regional, refiriéndose al apoyo que han prestado estos partidos para que saliese adelante la moción de censura que presentaron los socialistas en el Congreso de los Diputados contra Mariano Rajoy.



Sobre si una candidatura liderada por María Dolores de Cospedal sería un impedimento para pactar con Ciudadanos, el también diputado regional se ha mostrado convencido de que Ciudadanos "no es un partido sectario" y de que está "formado por gente sensata que quieren lo mejor para Castilla-La Mancha y se centrarán en el programa". "El único programa que no vale es el de Page, que ha engañado a todos", ha declarado.



Tirado ha aprovechado para pedir a Cs que aclare si es verdad, "como va diciendo Page por ahí", que ha cerrado un pacto con el PSOE. "Ciudadanos tiene que aclarar si eso es verdad o mentira" para que "la gente antes de votar lo sepa", ha manifestado Tirado.



El secretario regional del PP, que mantiene una relación "cordial" con los dirigentes de Ciudadanos, ha dicho que le consta que es "falso" que exista un pacto con García-Page y la formación naranja. Tirado ha insistido en que si los votantes de Ciudadanos supieran que la formación naranja va a dar el gobierno al PSOE "nadie les votaría y por consiguiente votarían al PP".



"Si Cs preguntara a sus posibles votantes, todos le dirían que quieren que gobierne con una fuerza política de centro como es el PP", ha añadido Tirado, quien opina que los últimos acontecimientos políticos con la moción de censura de por medio acerca más a Ciudadanos al PP en Castilla-La Mancha.



"Ciudadanos no querrá estar nunca ni con los independentistas ni con Bildu. Lo sucedido les acerca más a nosotros", ha insistido Tirado, quien ha hecho hincapié en que el PP va a tener la mano tendida a la formación naranja y ha asegurado que la relación con los integrantes de Ciudadanos de cada una de las provincias es "cordial".



LEY ELECTORAL

De otro lado y preguntado por si el PP seguirá negándose a dar su apoyo a una hipotética reforma de la Ley Electoral, Tirado ha abogado por "más médicos y menos diputados". "Page ahora parece que prefiere tener más diputados que más médicos y enfermeros", algo que "lo estamos ahora viendo" con el Gobierno de Pedro Sánchez: "un gobierno de 17 ministerios".



"En Castilla-La Mancha, respecto a la Ley Electoral, el PP siempre lo ha dejado claro, que prefiere estar con lo que piensa la mayoría de los castellano-manchegos, que es que hay que reducir la administración. La gente quiere solo un Defensor del Pueblo y no 17. Nosotros salvamos de la quiebra económica y social a Castilla-La Mancha porque pusimos el gasto en lo prioritario: en la sanidad, en la educación y en el bienestar social".