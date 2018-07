Todavía hay que gastar más para salvar la antigua cárcel de mujeres de Guadalajara, según el PSOE

Temas relacionados Patrimonio Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara PSOE El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara va a presentar en el próximo pleno una moción en la que insta al equipo de Gobierno a recuperar el edificio de la antigua cárcel de mujeres.



El histórico edificio ha sido objeto desde hace décadas de sucesivos proyectos de recuperación, todos ellos con fondos públicos, incluso cuando la titularidad del mismo no estaba claro que correspondiera al Ayuntamiento sino al Estado. En su momento, se barajó la posibilidad de que fuera ocupado por el Archivo Histórico Municipal, dependencias que finalmente trasladadas al CMI "Eduardo Guitián", en Aguas Vivas.



El desarrollo de las actuaciones, según recoge la moción socialista, debería realizarse a través de planes y talleres de empleo, e incluso se pide a Román que el Ayuntamiento de Guadalajara participe en los planes de empleo de la Junta de Comunidades con solicitudes de puestos de trabajo para la rehabilitación de este edificio.



El concejal del PSOE de Guadalajara, Manuel Granado, ha explicado que "hay formas de aunar esfuerzos para conseguir entre todos la recuperación de este edificio", pero "quien tiene la responsabilidad es el Ayuntamiento de Guadalajara y su equipo de Gobierno que, lamentablemente, no parece tener mucho cariño al patrimonio y al casco histórico de la ciudad".



Granado ha subrayado que dejan abierta la decisión sobre el uso que pueda darse a este edificio, "consultando con la ciudadanía si ese uso puede ser museístico, cultural, asociativo", aunque ha apuntado que desde el PSOE consideran "que en el casco histórico de Guadalajara hace falta un punto de reunión para la ciudadanía, al igual que una zona de estudio para los jóvenes".



En cuanto a las condiciones actuales del edificio, el edil socialista ha indicado que "por fuera parece en buenas condiciones, pero cuando se entra dentro y se ve la zona donde estuvieron las celdas, está completamente destruido y va a ir a peor, si el Gobierno municipal de Román sigue sin hacer nada".



Manuel Granado ha recordado que "esta es una moción más del Grupo Socialista para proteger el patrimonio y el casco histórico de Guadalajara". El concejal ha lamentado que las mociones para recuperar y conservar el patrimonio histórico "las aprueba el pleno municipal, pero después Román no las cumple".