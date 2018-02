Todavía no hay un informe técnico definitivo sobre el edificio con grietas del barrio de Aguas Vivas

Noticias relacionadas Román se une a las peticiones que los desalojados de Laguna de la Colmada hacen a la Junta Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Agustina García Junta de Comunidades Sucesos La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha admitido que "hasta que no se disponga del diagnóstico global y definitivo de la situación estructural del edificio, no se dará traslado de la información pertinente"; aun así, "en todo momento se está manteniendo informados a los inquilinos sobre los trabajos que se están desarrollando", bien por vía telefónica, a todos aquellos que así lo están demandando, como en las reuniones individualizadas que se vienen efectuando desde que se inició todo este proceso.



La responsable del departamente también ha asegurado que los inquilinos del inmueble de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) en Guadalajara que han sido desalojados solo están sufragando el importe de sus alquileres en vigor.



Así, ha querido desmentir que estén teniendo que hacer frente a los alquileres de las viviendas donde han sido reubicados, puesto que "la diferencia entre el alquiler de estas últimas y el de las viviendas de Laguna de la Colmada número 1 está siendo asumido íntegramente por Gicaman durante todo el periodo de la reubicación".



En estos términos, la consejera ha pretendido responder a las declaraciones que el Ayuntamiento de Guadalajara ha hecho en relación a estos vecinos. "A los inquilinos que ya disponen de una nueva vivienda se les ha informado que han de seguir pagando la renta establecida en sus contratos de alquiler con Gicaman, que a día de hoy siguen estando vigentes", ha continuado.



En relación al alojamiento provisional de algunas familias que están en hoteles, García Élez ha manifestado que "la intención de Gicaman, desde el primer momento, es reubicar a los inquilinos en nuevas viviendas a la mayor brevedad posible".



De hecho, ha subrayado, que "ya son 19 las unidades familiares de Laguna de la Colmada las que están viviendo en alguna de las nuevas viviendas que se les ha ofrecido por parte de la empresa pública".



ALTERNATIVAS OFERTADAS

La titular de Fomento del Gobierno regional ha dicho que "a todas esas unidades familiares se les ha ofertado ya alguna alternativa habitacional", en algunos casos rechazada, concretamente por aquellas que todavía permanecen en hoteles.



No obstante, "Gicaman sigue trabajando en la búsqueda de una segunda alternativa que les está siendo ofertada según las necesidades de cada familia, y acorde con los informes que han sido emitidos en base a la casuística particular por los servicios sociales de la Dirección Provincial de Bienestar Social", con la que se está trabajando de forma coordinada desde el minuto uno, ha detallado.