Todo el mes de febrero para pedir plaza en los colegios e institutos para el próximo curso

Las familias castellano-manchegas podrán presentar entre el 1 de febrero y el 28 de febrero las solicitudes para obtener una plaza en un centro docente público o concertado de Castilla-La Mancha, el próximo curso 2018-2019, en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha resaltado la importancia de la participación de las familias en el proceso ordinario de solicitud de plaza, “pues permite a los servicios centrales de la Consejería una planificación anticipada de la escolarización del próximo curso”.

Según especifica la resolución que regula la convocatoria, en el proceso de admisión deberán participar los alumnos y alumnas que no hayan estado escolarizados en el presente curso en ningún centro educativo público o privado concertado de la región; que soliciten plaza en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, aquellos que cumplan tres años antes del 31 de diciembre de 2018; y los que soliciten plaza para el primer curso de Educación Primaria y que no vayan a continuar escolarizados en el mismo centro en el que cursaron el tercer año de Educación Infantil.

También deberán participar alumnos y alumnas que soliciten plaza para el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, salvo que vayan a continuar escolarizados en el mismo centro en el que cursaron 6º de Primaria; aquellos que habiendo cursado 4º de la ESO deseen cursar cualquier modalidad de Bachillerato; y aquellos que soliciten un puesto escolar por traslado desde otro centro.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica mañana la resolución que regula la convocatoria del proceso de admisión del alumnado, donde se especifican los plazos de los procedimientos, que se iniciarán el 1 de febrero con la apertura del proceso de admisión de solicitudes, que podrán presentarse preferentemente de forma electrónica, mediante el envío telemático del formulario que estará disponible en la plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.educa.jccm.es).

La información de todo el proceso estará disponible en el portal de Educación http://www.educa.jccm.es a principios de febrero, donde se incorporará una guía para facilitar la tramitación a las familias y al alumnado.

Deberá presentarse una única solicitud por cada alumno o alumna y, en el caso de localidades con varios centros, se hará constar en la misma los centros de su elección en orden de preferencia, hasta un máximo de seis. Cuando alguna de las seis opciones no esté cumplimentada, se entenderá que no se tiene preferencias entre el resto de centros de su área de influencia y se le podrá adjudicar cualquiera de ellos.

Esta posibilidad de elegir hasta seis centros garantiza la libertad de elección de los padres y las madres, pues según su preferencia podrán obtener plaza en aquél de los centros solicitados en el que el alumno o alumna cuente con mayor puntuación de baremo y en función del número de plazas ofertadas.