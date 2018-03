Todo lo que hay que saber de la huelga del 8M

Temas relacionados Economía Guadalajara Feminismo

Casi todas las consejeras harán huelga (y Araceli Martínez también, obviamente)

La directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, y la consejera del Plan de Garantías, Inmaculada Herranz, harán huelga el próximo 8 de Marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, mientras que casi el resto de consejeras que conforman el Gobierno de Castilla-La Mancha secundarán los paros de dos horas convocados para este día.



Así lo han confirmado a Europa Press para LA CRÓNICA los diferentes departamentos del Ejecutivo regional, que han asegurado que ninguna de ellas tienen actos previstos en su agenda para ese día.



Si la directora del Instituto de la Mujer y la consejera del Plan de Garantía ha confirmado que secundarán la huelga, convocada por CNT y CGT, las de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y Fomento, Agustina García Élez, tan solo pararán dos horas, siguiendo las directrices de CCOO y UGT.



Ha sido la consejera de Bienestar Social la que, preguntada por los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de este martes, ha avanzado que parará el próximo jueves y que el resto de compañeras de Consejo de Gobierno "están en la misa línea e informarán sobre ello".



De hecho, Sánchez ha manifestado que ya ha solicitado a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas "que le retengan el sueldo correspondiente por dos horas".



Aunque ha reiterado que apoya las reivindicaciones por los derechos de las mujeres y no tiene actos públicos para ese día, ha precisado que como consejera del Gobierno regional "está a disposición de las necesidades de los ciudadanos".



Preguntada sobre la decisión de su compañera de Gobierno, la consejera del Plan de Garantías, que va a hacer huelga todo el día, Sánchez ha mostrado "máximo respeto" a las decisiones de las integrantes de Gobierno y ha insistido que los paros convocados son para dos horas --tiempo para el que se han decretado los servicios mínimos de la Administración regional-- y que eso será lo que pare el próximo jueves.



Por contra, la directora gerente del Sescam, Regina Leal, no va a hacer paros ni huelga, aunque tampoco tiene actos previstos para ese día, según han señalado fuentes del departamento que dirige.



Algo parecido le ocurre a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que según han confirmado a Europa Press fuentes de su departamento, tiene previsto viajar a Berlín por cuestiones relativas al departamento que dirige.





El PSOE de Guadalajara apoya la huelga

El PSOE de Guadalajara ha expresado su apoyo "sin fisuras22 a las reivindicaciones del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y secundará los paros convocados por los sindicatos UGT y CCOO, además de participar también en la manifestación que recorrerá las calles de Guadalajara en la tarde de este jueves. La secretaria de Formación de la Comisión Ejecutiva Provincial, Sonsoles Rico, ha asegurado que “este 8 de marzo no va a ser uno más y algo va a cambiar”, y ha señalado que “vamos a parar para que el movimiento no se detenga, para que no sigan las discriminaciones salariales y se erradique la violencia de género, y porque entendemos que la calidad de nuestra democracia consiste en mejorar cada día la igualdad entre mujeres y hombres”.



La responsable socialista ha explicado las mujeres socialistas que desempeñan cargos públicos no asistirán a los actos institucionales convocados mañana en Guadalajara, y estarán en la calle “con el resto de las mujeres”. No obstante, ha aclarado que el PSOE no dejará de tener presencia en estos actos “porque serán nuestros compañeros quienes asistirán a ellos”.



También el secretario general de los socialistas de Guadalajara, Pablo Bellido, ha expresado su respeto “a todas las expresiones de apoyo a la movilización del 8 de marzo”, aunque ha lamentado que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, tenga la “desfachatez” de asistir hoy en Guadalajara a un foro sobre igualdad de oportunidades organizado por su partido “para seguir engañando a la gente”.



Bellido ha señalado que “Cospedal viene hoy con la bandera de la contradicción, porque fue la campeona de los recortes”, también en materia de igualdad. En este sentido, ha recordado que redujo un 60% el presupuesto destinado a políticas de igualdad y más del 40% en los fondos destinados a luchar contra la violencia machista –“la violencia que mata mujeres”, ha puntualizado–, además de dedicar “cero euros” a campañas de sensibilización, machacar a las asociaciones y colectivos feministas, a los que dejó sin ningún tipo de ayuda, y despedir a un 20% de los profesionales que atendían los centros de la mujer.



Servicios mínimos en Sanidad

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba este martes tres resoluciones por las que el Gobierno regional establece los servicios mínimos en salud pública y atención sanitaria, en el ente de Radio Televisión de Castilla-La Mancha Media y en los servicios de prevención y extinción de incendios forestales, sectores de actividad prestados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante la huelga general convocada para este jueves 8 de Marzo.



En dichas resoluciones, se indica que estos servicios se pondrán en marcha ante la huelga de dos horas -- de 11.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.00-- convocada por CCOO y UGT, y la huelga general convocada por CGT y CNT.



En el caso de Sanidad, la Consejería del ramo ha determinado que la designación del personal que prestará los servicios mínimos en los distintos Centros, Servicios y Unidades será realizada por las personas titulares de la Dirección General de Salud Pública y Consumo y de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Sanidad.

Las personas titulares de las Gerencias de Atención Integrada, Atención Primaria, Atención Especializada y Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, para la atención sanitaria que presta el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y las personas titulares o responsables de las empresas o entidades que realicen la gestión indirecta de los servicios de titularidad pública, también serán los encargados de establecer esos servicios.



Para IU, un éxito antes de llegar al jueves

Las mujeres de IU valoran que la Huelga Feminista del 8M “es ya un éxito” por el “proceso de desborde generado en su preparación” y su “capacidad como herramienta de acción política”



“Con esta convocatoria las mujeres hemos conseguido poner la lucha por la igualdad en el centro de la agenda política, lo que demuestra que esta huelga es ya un éxito”.



“El día 8 tenemos que tomar las calles, acudir a las distintas manifestaciones y concentraciones organizadas y dejar claro que el feminismo ha venido para quedarse y que esta huelga es el comienzo”.



Para Elena Loaisa, Responsable de Organización de Izquierda Unida de Guadalajara “haber conseguido que Mariano Rajoy diga que esta huelga es ‘peligrosa’ o que los poderes económicos muestren su preocupación por ella demuestran ya ese éxito del que hablamos”.



Loaisa se mostró muy satisfecha de “cómo se ve que avanza el feminismo de clase y gana la batalla al feminismo institucional”. Hizo extensivo este optimismo al hecho de que en buena medida los importantes avances cosechados en la preparación de la movilización de día 8 se deben a que “ha quedado claro que el sujeto de la huelga somos las mujeres y estamos consiguiendo que se visibilice el trabajo que realizamos, un trabajo sin el cual este sistema se caería”.



Por su parte, Adela Somolinos, responsable del Área de la Mujer de IU, ha destacado el trabajo de organización realizado que ha permitido coordinar al movimiento feminista en más de 150 países “el feminismo es red” señala, “la solidaridad entre mujeres ha sido nuestra principal arma contra el patriarcado y sobre ese pilar se ha podido convocar esta gran movilización internacional.



Eso sí, advierte, “acechan muchos peligros” y, entre ellos, destacó la idea de que el feminismo está de moda, una idea que califica de “peligrosa” ya que las modas “caducan”. El feminismo, por el contrario, “está muy vivo y va mucho más allá del próximo 8 de Marzo”.



“La Huelga Feminista –dice Somolinos- está consiguiendo el milagro de la toma de conciencia. “Por primera vez tenemos un espacio claro en la lucha política y se ve la clara influencia en la agenda política y social que hemos generado las mujeres”.



Ahora, al margen de los actos institucionales

Ahora Guadalajara en la Diputación así como en los diferentes Ayuntamientos que tiene representación, no asistirá al acto institucional organizado por las tres administraciones, Estatal, Autonómica y Local para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



Desde Ahora Guadalajara quieren mostrar su apoyo a la Huelga Feminista convocada para ese día, movilización en cuya organización están participando a través de la Plataforma Feminista de Guadalajara de la que forman parte.



No es la primera vez que Ahora Guadalajara no acude a estos actos, la coalición siempre ha denunciado "la hipocresía de este acto formal donde se verbalizan compromisos que nunca se materializan y que además siempre están liderados por hombres".



“Nos parece una contradicción que el acto institucional que se organiza para conmemorar el Día de la Mujer, este protagonizado por hombres y que el movimiento feminista no tenga voz” señalan desde Ahora Guadalajara, que consideran que la invitación al acto habla por sí sola “cuatro hombres invitando a celebrar el Día de la Mujer nos tendría que dar que pensar” apuntan, “y sobre todo demuestra que queda mucho trabajo por hacer”.



Desde Ahora Guadalajara denuncian que las instituciones públicas se están apropiando del discurso de las organizaciones feministas, sin que esto suponga su traslado a las decisiones y a la práctica política de los partidos que nos gobiernan, “de ahí que no nos haya sorprendido que ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos apoyen la movilización feminista de este 8 de marzo” aseguran.



Los periodistas españoles, con la huelga

La directiva de la FAPE se adhiere al movimiento internacional que defiende los derechos y la representación femenina, en igualdad, en todos los ámbitos, laborales o sociales, con motivo del Día Internacional de la Mujer.



Según el último Informe de la Profesión, que edita la APM, el 64% de los periodistas en paro son mujeres y ellas ejercen, mayoritariamente, en los puestos con salarios inferiores.

El número de alumnas en las facultades de Información y Comunicación es superior al de alumnos. La presencia en las redacciones es, prácticamente, paritaria, y, sin embargo, los cargos directivos están ocupados, fundamentalmente, por hombres. Al igual que los consejos de administración de las grandes empresas periodísticas.



Esta desigualdad genera una importante brecha salarial.

Las dificultades con la conciliación, en un mundo de horarios exigentes, también perjudican más a la mujer.



La FAPE, que siempre ha estado muy sensibilizada con este problema, organizó este martes, día 6 de marzo, un acto sobre la presencia de la mujer en el periodismo de opinión.