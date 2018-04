Torrecilla plantea que se corte el grifo del Tajo a los murcianos hasta que no se fiscalice su uso

Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Sacedón La Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía ha pedido que no se envíe "ni una gota más" al Levante a través del Trasvase Tajo-Segura "hasta que no se fiscalice la gestión del agua" en la Región de Murcia.



La asociación ha recordado en nota de prensa que "la trama descubierta por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) implica que el Gobierno de la Región de Murcia habría regalado 600 millones de euros a través de una serie de acuerdos relacionados con la desaladora de Escombreras", por lo que han reiterado en pedir que no se desvíe "ni una gota más para ese pozo sin fondo".



Los municipios ribereños han afirmado que "el agua en Murcia es sinónimo de dinero, por lo que ha de tratarse como dinero, no como una necesidad para abastecimiento humano, que estaría garantizado sin la sobreexplotación de recursos".



El presidente de la asociación, Francisco Pérez Torrecilla, ha manifestado que "si cuando se recibe ayuda económica para rescatar un ayuntamiento, una autonomía o un país se exige una fiscalización que explique las causas que le han llevado a pedir ese rescate, a la par que se obliga a un cambio de rumbo que encauce la sostenibilidad del intervenido, ¿por qué con el agua simplemente se nos obliga a cederla y nadie se pregunta por qué la necesidad es cada vez mayor?".



"Cada año crecen las hectáreas de regadío ilegal y la sobreexplotación de recursos urbanos para ganar dinero con el turismo, se han invertido millones de euros en desaladoras, se ha subvencionado durante años el agua del Trasvase Tajo-Segura, se ha envenenado el Mar Menor y, sin embargo, cada vez piden más y no nos preguntamos por qué", ha continuado Pérez Torrecilla, lamentando que "al contrario, muchos se enfadan y exigen más dinero a través de obras milmillonarias para expoliar y secar otro río".



El presidente ha insistido en que "el agua es de todos, pero no se nos requiere para abastecer a la población, se nos roba para sostener artificialmente una agricultura industrial que genera beneficio económico en una zona que ya cuenta con generosos atractivos naturales, como el sol y la playa, que obviamente no puede compartir".



"Y mientras vemos como hacen negocio privado con nuestros recursos, algunos parece ser que ilegítimos, nos dan lecciones de moral y de solidaridad", ha continuado, añadiendo que "hay que intervenir y sacar a la luz toda la trama del agua que casi ha terminado con el Tajo y el Mar Menor antes de que sea tarde".



"En Murcia no falta agua, sobran chanchullos y hectáreas de regadío ilegal", ha concluido.