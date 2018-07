Tres heridos deja una pelea de madrugada en las fiestas de Cabanillas del Campo

Temas relacionados Cabanillas del Campo Fiestas Sucesos La noche del sábado 28 al domingo 29, la última madrugada en las Fiestas de Cabanillas, se saldó con un incidente de consideración, el primero de la semana festiva en la localidad.



Según el informe elaborado por la Policía Local cabanillera, los hechos sucedieron hacia las 6 de la mañana del domingo, en la recta final del espectáculo musical que se desarrollaba en el recinto Ferial.



Un grupo de jóvenes comenzó a lanzar objetos contra otras personas, dentro de la pista de baile, lo que derivó en un enfrentamiento entre este grupo, y otros jóvenes que quisieron repeler el ataque.



A resultas de todo ello se produjo una pelea que acabó con tres heridos de cierta consideración (dos chicos y una chica), con cortes por botellas de vidrio. Se produjo un aviso al 112, e intervinieron los agentes del dispositivo de la Guardia Civil desplazados a Cabanillas, así como los agentes de la Policía Local de guardia en ese momento de la noche.



Dos de las personas heridas fueron desplazadas en ambulancia a Guadalajara tras una primera atención sanitaria en el lugar de los hechos. Tanto los agredores como los agredidos son personas llegadas a Cabanillas desde otras localidades para las Fiestas, y no vecinos de la localidad, según insisten desde el Ayuntamiento.



Contrariamente a lo aparecido en otros medios, no se produjeron heridas por arma blanca, sino exclusivamente cortes con cristales. “Es cierto que en la llamada al 112 la persona que la realizó alertó de que se habían podido producir navajazos, pero cuando los cuerpos de seguridad intervinieron en el lugar de los hechos se comprobó que no fue así, y eso está descartadfo”, explica el alcalde de Cabanillas, José García Salinas, quien ha condenado los hechos y a sus causantes, y ha mandado su deseo de pronta recuperación a las personas heridas, así como su agradecimiento a los profesionales policiales y sanitarios que intervinieron en el suceso.