Tres provincias (sin Guadalajara) aspiran a tener menos impuestos por ser zonas con despoblación

09/02/2018 Alucinante.

El problema más grave que tiene la pronvincia, junto con el expolio de los recursos hídricos, y los señores de la Diputación a verlas venir. Los representantes de las Diputaciones de Teruel, Soria y Cuenca se han reunido ya unas cuantas veces para buscar una solución a éste grave problema de la España interior. Pero sabiendo como es la gente en esta provincia, donde todo les da igual, no me extraña nada que ocurran cosas así. sergio

09/02/2018 GUADALAJARA CUANDO DESPIERTA???.

Y Guadalajara a que espera a despertar??? Para que sirve la Diputación de Guadalajara si no lucha justamente por este tipo de propuestas en el medio rural??? El verdadero problema que afecta a esta provincia es la despoblación, y el verdadero papel de la Diputación es estar junto a los problemas de los pueblos rurales.

Las organizaciones empresariales de Guadalajara no tienen nada que decir al respecto??? O solo están centradas en los grandes polígonos industriales de Cabanillas o la Ciudad del Transporte???

Se necesitan medidas urgentes YA!!! No mas titulares, con la moda actual de la despoblación.