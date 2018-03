Trillo se prepara para seguir almacenando sus residuos nucleares en la propia central

Temas relacionados Economía Energía nuclear Guadalajara (Provincia) Trillo La central de Trillo genera 1.300 empleos entre directos, indirectos e inducidos, aunque la plantilla ordinaria de la instalación sea la mitad, aproximadamente. Para mantener su actividad, requiere de sus propietarios 40 millones de euros de inversión para actualización tecnológica, modernización y mejora de la seguridad. Datos como ese pueden explicar la insistencia de Iberdrola, uno de sus máximos accionistas, en exigir al Gobierno una revisión del negocio nuclear, que José Ignacio Galán reitera no está siendo rentable desde hace años. Por pagar, se están pagando incluso los guardias civiles exigidios por Interior para anular amenazas terroristas.



La máxima operatividad que podría alcanzar la central es del 92 por ciento de su potencial, ya que la recarga es anual y supone un 8 por ciento de su tiempo de operación. Una fuga de vapor en una turbina de alta presión detectada poco después de la recarga fue, precisamente la única incidencia de todo el 2017 y de lo que va de este año. Es de destacar que no ha habido paradas automáticas del reactor desde 2007. Nunca había habido tampoco menos radiación sobre el personal en toda la vida de la plant que durante el último año.



La próxima recarga se iniciará el 18 de mayo y será especialmente larga, con 38 días de duración, al ser decenal, con revisiones específicas que se hacen cada década.

El ATI



El problema de los residuos

Este último año no se ha cargado ningún contenedor de residuos de alta intensidad en el almacén temporal que existe en Trillo, a la espera de usar ya en este otoño el nuevo modelo, de mayor capacidad. Los operarios de la central dedicados a esta tarea están realizando pruebas sistemáticas en la operación del nuevo modelo, del que ya se disponen dos unidades en la planta, pero con material no radiactivo en esta fase actual, que es de entrenamiento.



Mientras el ATC, o almacén permanente, no se construya en España, la nuclear de Trillo tendrá que seguir custodiando los desechos del reactor en el recinto, con el coste consiguiente y la interinidad que supone esta solución.



"Hasta lo que sabemos, no hay carpetazo previsto al ATC", ha asegurado este lunes en rueda de prensa y a preguntas de LA CRÓNICA el director de la central nuclear de Trillo. En su respuesta, Aquilino Rodríguez ha recordado en España no está designado el almacenamiento de gran profundidad, que sería el definitivo. "El ATC es irrenunciable, de momento", ha insistido Rodríguez.