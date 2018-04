Truculento juicio en Ciudad Real: una madre, acusada de prostituir a su hija, deficiente mental

Temas relacionados Juzgados Maltrato Violencia de género La acusada de prostituir a su hija menor discapacitada, junto a cinco acusados más, ha apuntado este miércoles a su hija mayor como responsable de influenciar a la menor para hundirla porque no quería que me separase de su marido.



La mujer, que ha mostrado sus dudas en acogerse a su derecho a no declarar en un primer momento, ha negado los hechos por los que se le está juzgando en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, junto con los cinco hombres que supuestamente mantenía relaciones sexuales con la menor, con un 51 por ciento de discapacidad reconocida en el momento de los hechos.



La acusada ha puesto de relevancia la mala relación con su hija mayor, con la que actualmente vive la víctima, y que hacía varios años que ya no residía con ellos. Además, ha relatado la relación que le unía con cada uno del resto de acusados.



Ha admitido así que con dos de ellos eran meras relaciones laborales propias de las labores del campo, a otro ni siquiera ha dicho conocerlo y a otros dos "de verlos por el pueblo" o de ir a comprar a la misma tienda.



Por otro lado, ha negado que facilitara el teléfono móvil de su hija para que el resto de acusados mantuvieran conversaciones de contenido sexual o concertar encuentros de la misma índole con ella e, incluso, pedirle a la menor que llamara a los acusados para quedar con ellos.



Por otro lado, todos los acusados han coincidido en no haber mantenido ningún tipo de relación sexual con la menor, ni que la madre se la hubiera ofrecido para tal fin, y han mostrado su sorpresa por la acusación. Solo dos de ellos han admitido haber recibido llamadas de la menor, pero han declarado que, en ningún caso, con contenido de tipo sexual.



Otro ha negado la supuesta relación sentimental con la menor de la que, según otro de los acusados, fue informado por el padre de la víctima, tras observar "besos y abrazos entre ellos".



La menor, que actualmente tiene ya 20 años, finalmente declarará en la segunda sesión del juicio. Y es que, según ha comentado la abogada de la Junta de Comunidades que la representa, en un primer momento habían solicitado que no fuera así por el aumento en su discapacidad que ha experimentado en los últimos años.



Pero tras un examen, ha explicado la letrada, se ha decidido que presente testimonio ante la sala, aunque con "múltiples adaptaciones". Además, como acusación particular, la abogada ha afirmado que se suscribe a la petición de penas de la Fiscalía.



Finalmente, el abogado de uno de los acusados ha explicado, antes de iniciarse la sesión, que pedirá la libre absolución de su defendido porque "se han encontrado muchas contradicciones en la declaración de la menor tanto en sede judicial, como ante los peritos".