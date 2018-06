¿Tú también consideras que hace un “calor sofocante” en el Hospital de Guadalajara?

Temas relacionados Hospital de Guadalajara “Señor Page, ya que no amplía el Hospital de Guadalajara, por lo menos téngalo en condiciones dignas, como se merecen los pacientes y los profesionales que trabajan en él”. Así se lo ha pedido este jueves al jefe del Ejecutivo regional el senador del PP por Guadalajara, Juan Antonio De las Heras. El a veces polémico parlamentario ha expresado su "indignación por las lamentables condiciones que tienen que soportar los usuarios" del centro hospitalario.



“Ha llegado el calor, y con él las insoportables temperaturas en el interior del Hospital Universitario de Guadalajara. Los enfermos de varias plantas aseguran que no pueden descansar, y estas condiciones repercuten negativamente en el ritmo de recuperación de los pacientes”, denuncia el senador del PP, haciéndose eco de esas supuestas quejas.



Un redactor de LA CRÓNICA ha recorrido en la mañana del jueves diferentes zonas del Hospital de Guadalajara y, en efecto, la sensación de calor e incluso agobio llegaban a ser molestas en las salas de espera de las consultas externas y resto de áreas comunes, aunque el aire acondicionado sí se hacía notar en las áreas de más reducidas dimensiones. Por razones obvias, no se ha podido confirmar por este periódico la temperatura en el interior de la habitaciones de los enfermos.



“Pasan los días, los meses y los años, y la situación del Hospital de Guadalajara es insostenible”, se ha lamenta De las Heras, que responsabiliza a Page de la falta de inversiones necesarias en el centro sanitario, como es el caso del sistema de climatización.



“Tres años y tres presupuestos después de que Page perdiera las elecciones y prometiera reanudar inmediatamente las obras de ampliación, todo sigue igual.

Para él no es prioritario, pero le exigimos un mínimo esfuerzo y los recursos públicos necesarios para dignificar el Hospital de Guadalajara”, apunta el parlamentario popular, quien también pone en esta balanza el nuevo parking subterráneo, “con unos precios abusivos que disuaden a los posibles usuarios”, que siguen buscando sitio para aparcar y haciéndolo en las inmediaciones de la carretera N-320.



Además, De las Heras invita a Page a “apostar por unos precios asequibles” para los miles de usuarios que diariamente acuden al centro sanitario, “lo que mejoraría la movilidad y la seguridad en el entorno del Hospital y de la N-320”.