Ubican en Villanueva de la Torre el origen de los viñedos de América

Guadalajara contraataca. Si hace varias décadas el doctor Ricardo Sanz intentó en vano pero con persistencia hacer ver que Cristóbal Colón tenía su origen en Cogolludo y no en Génova, ahora le toca el turno al cultivo de la vid en Sudamérica, al que algunos lo hacen surgir de una iniciativa con origen en Villanueva de la Torre, pequeño caserío durante siglos y hoy pueblo-dormitorio junto a Azuqueca de Henares.



Un estudio iniciado por la Asociación Cultural Artística e Investigadora (A.C.A.I.) del municipio campiñero, se ha fijado en un personaje nacido en la villa en el siglo XV, el capitán Hernando de Montenegro, que habría sido el primer viticultor del Perú, en 1551. Aseguran también haber descubierto una variedad de uva, desconocida hasta la fecha, que podría estar relacionada con el hallazgo.



El origen guadalajareño del vino del Perú no es el único ni el más compartido. Según otras fuentes, la primera vid habría llegado desde las Islas Canarias, por indicación de Francisco de Caravantes. Otros atribuyen los primeros caldos a otro conquistador con ganas de vino, en Cuzco. Más fundamento pueden tener, por meras razones geográficas, quienes atribuyen las primeras plantaciones exitosas de sarmientos a los colinizadores de Nueva España, miles de kilómetros al norte.



El proyecto local Máquina del Tiempo, que pretendía iniciar a los niños en el estudio de la Historia, sí que ha terminado implicando a investigadores que plantean ahora análisis de ADN para confirmar sus pretendidos hallazgos.



El Capitán Hernando de Montenegro, nacido en Villanueva de la Torre, es considerado en este pueblo como el primer viticultor del Perú y actualmente se está investigando si también fue el primero en llevar la vid. En su villa natal tuvo viñedo, concretamente en un lugar llamado “Valdeado” que, si bien actualmente no corresponde a ningún punto conocido como tal, sí que ha permitido localizar una bodega del mismo nombre, oculta por derrumbe, que estiman podría contener grandes tinajas.



Desde A.C.A.I. contactaron con Guillermo Toro-Lira, Investigador y escritor limeño, que estaba realizando la misma investigación desde Perú. Desde entonces han colaborado conjuntamente. El escritor está terminando su próxima obra, “Las viñas de Lima”.



Las vides del villanovense Montenegro se expandieron, según esta versión, por toda Sudamérica en la década de 1540 y serían la raíz genética mayoritaria de todas las variedades “criollas” americanas conocidas actualmente con una variedad de nombres sinónimos.



Actualmente existe un resto de escobajo del siglo XVI, que se encuentra en un Museo de Lima, que podría contener ADN susceptible de ser analizado. Desde la Universidad de California Davis se han ofrecido a realizar gratuitamente el estudio. En paralelo, se ha descubierto una variedad desconocida que será estudiada por los técnicos del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, que visitarán Villanueva el 18 de julio.



En el invierno de 2018 se tomaron muestras de plantas localizadas en Villanueva de la Torre y fueron llevadas al IVICAM, previa autorización, para su posterior identificación de ADN. De las cuatro muestras mandadas, este fue el resultado: muestra A, Airén; muestra B, Garnacha; muestra C, especie desconocida; muestra D, Garnacha. Ese perfil genético desconocido correspondería a una variedad hasta ahora no documentada, localizada en tres viñedos del pueblo.