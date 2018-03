UGT se ceba con las ambulancias del SESCAM en Guadalajara

UGT ha vuelto a plantear nuevas recriminaciones a la empresa que presta el servicio de transporte sanitario en Guadalajara, SGS.



La relación de incidencias es larga:



-Retrasos en los pagos a los arrendatarios de pisos que se utilizan como base, donde los trabajadores están y pernoctan hasta que son activados. "Ayer mismom compañeros de la Base de Azuqueca de Henares tuvieron que dormir en un hotel, por la falta de entendimiento entre las partes al respecto de la titularidad de los suministros de luz y gas del piso que ocupaban", han asegurado este viernes.



-Impagos desde hace meses en restaurantes donde los trabajadores hacen sus comidas, entre los que citan los de Villanueva de Alcoron, Cifuentes y Torremocha.



-Desperfectos en las ambulancias, "que los trabajadores venían pidiendo que se repararan durante mucho tiempo y que ya han ocasionado daños en los usuarios".



-Falta de calefacción en vehículos, que se suple con calefactores portátiles; "en las bases pese a existir calderas, al no hacer frente la empresa al pago del combustible, los trabajadores se ven obligados a llevarse radiadores eléctricos portátiles para paliar temperaturas inferiores en algunos casos a 13 º C, el problema añadido es que la potencia contratada no permite la conexión simultánea de varios aparatos", detallan desde UGT, para quienes también "hay falta de personal, no tienen la ropa adecuada para el trabajo, la limpieza no es la adecuada…"