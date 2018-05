UGT sostiene que las tres muertes de Fontanar podrían haberse evitado

Noticias relacionadas Tres temporeros búlgaros, arrollados mortalmente por el tren en Fontanar Temas relacionados CCOO RENFE UGT Fontanar Sucesos Tráfico La Federación de Industria Construcción y Agro de UGT en Castilla-La Mancha ha indicado que el accidente "in itinere" de los tres temporeros fallecidos este domingo en Fontanar podría haberse evitado si hubiera existido una barrera móvil que cortase el paso, obligando a parar a cualquier tipo de vehículo que intentase atravesar las vías de tren y no solamente con la señal acústica y visual.



En nota de prensa, UGT lamenta el fallecimiento de los tres trabajadores agrícolas que, habiendo terminado su jornada de trabajo y dirigiéndose a su domicilio, perdieron la vida.



Asimismo, el sindicato ha transmitido el pésame a las familias y se ha puesto a su entera disposición, por tratarse de trabajadores que se encontraban fuera de su país.



De su parte, la secretaria regional de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO, Raquel Payo, ha señalado a preguntas de los medios en un acto en Toledo que la Inspección de Trabajo está investigando lo sucedido y que, en principio, todo apunta a que fue un accidente "in itinire".



En este sentido, ha manifestado que los accidentes de este tipo están creciendo en Castilla-La Mancha "mucho más rápido" que en el resto del país y están por encima de la media nacional, debido principalmente a la temporalidad.