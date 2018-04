Un alcalde del PP pide QUE NO SE TRASVASE hasta llegar al menos a la mitad del nivel de los embalses

Temas relacionados Economía Agua Trasvase Tajo-Segura Pareja El alcalde del Partido Popular en el municipio alcarreño de Pareja, Francisco Javier del Río, ha dicho ante la posibilidad de que este martes se autorice un nuevo trasvase que no se debería sacar más agua de Entrepeñas y Buendía hasta que los pantanos no estén, al menos, al 50% de su capacidad, nivel que alcanzarían superando los 1.200 hectómetros, si bien ahora rondan los 480.



Del Río ha dicho, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, que a día de hoy "no hay excedentes en Entrepeñas y Buendía" y que por lo tanto los "trasvases sólo hacen daño a la economía".



Este alcalde ha reconocido que al menos ya hay un mínimo fijado a partir del cual no se puede trasvasar, pero ha insistido en que la economía de los municipios ribereños, como es el caso de Pareja, "depende directamente" del agua embalsada en estos pantanos.



"Ahora, desgraciadamente, no tenemos ni el turismo, ni el agua, ni las tierras" ha dicho tras incidir en el "tremendo daño" que han realizado los trasvases a la economía de estos pueblos.



Por último, este alcalde ribereño ha exigido que se garanticen antes los usos turísticos de estos pueblos y su economía, algo que en su opinión, con los embalses hoy al 18 por ciento de su capacidad, no queda garantizado.