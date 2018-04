Un alto cargo del PP con Cospedal, vetado en Ciudadanos cuando intentaba afiliarse en ese partido

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

13/04/2018 Ya es raro considerando que C´s recicla de todo aún lo no reciclable..

Jaja ahora todos los chaqueteros de este país, que son legión, que ven que el barco se hunde, se quieren hacer de Ciudadanos para seguir montados en el machito. Este señor no ha tenido suerte porque otros lo han hecho por la cara y Ciudadanos los ha admitido con los brazos abiertos. Algo tendrá para que no le hayas admitido cuando Ciudadanos se está comiendo todo lo que le viene por más que sean pura morralla cuya ideología es la que en cada momento convenga a sus propios intereses. En fin, sus razones tendrá Ciudadanos, supongo, para no admitir a este señor. De todos modos haber sido D.G. con Cospedal no es precisamente un curriculum presentable, sino todo lo contrario, ni como para fardar de él. Es más bien una mancha en su expediente. ¿Será por eso? Areópago

12/04/2018 Que no se decolore el partido naranja.

Alejandro y Ornela, es bien sabido que el desembarco ´´pepero´´ va a producirse, a ver si andais con ojo y filtrais a tanto ´´saltimbanqui´´ que seguro prostituirán a C´s...