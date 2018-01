Un falso operario de “la eléctrica” roba al descuido en una casa de Sacedón... y se estrella al huir

Temas relacionados Sacedón Sucesos La Guardia Civil de Guadalajara detuvo, la pasada semana en el término municipal de Guadalajara, a una persona como presunto autor de un delito de hurto, después de haber sustraído joyas y 400 euros a un vecino de Sacedón haciéndose pasar por un instalador de una compañía de electricidad.



Los hechos que motivaron la detención de este individuo ocurrieron el pasado jueves tras el aviso de un ciudadano al de teléfono de urgencias de la Guardia Civil, 062, comunicando que dos personas se había personado en su domicilio en la localidad de Sacedón haciéndose pasar por instaladores de una empresa de electricidad y que en un descuido, mientras conversaba con uno de ellos, el otro le sustrajo 400 euros y joyas, dándose a la fuga en un vehículo, aportando datos sobre el mismo.



Inmediatamente, el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Guadalajara, que coordina el teléfono de urgencias 062, dispuso un dispositivo para localizar a estas personas en el que intervinieron varias patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, que lograron detener a uno de los individuos tras colisionar en su huída con otro vehículo que circulaba a la altura del kilómetro 269,800 de la carretera N-320, dentro ya del término municipal de Guadalajara.



En el momento de la detención, los agentes recuperaron la totalidad de los efectos sustraídos.



La Guardia Civil de Horche instruyó diligencias por la detención de J.D.B., de 26 años de edad, domiciliado en la Comunidad de Madrid, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia número 2 de los de Guadalajara.



La Guardia Civil continúa las investigaciones para la localización y detención de la otra persona implicada en estos hechos delictivos.



Consejos para evitar ser victima de robos y estafas por parte de falsos instaladores o inspectores

Este tipo de delincuentes se personan en el domicilio de la víctima vestidos con el mono de trabajo o presentándose como trabajadores de la empresa instaladora de la luz, gas u otro servicio, informando a la potencial víctima que vienen a realizar una revisión de la instalación u ofrecerle servicios.



En ocasiones aparentan realizar varios trabajos técnicos; normalmente se limitan a cambia un trozo de manguera del gas u otra obra menor. Finalizando el trabajo extienden una factura en la que cobran por el servicio.



En otras ocasiones, como en este caso, aprovechan un descuido del propietario para hurtar algún objeto de valor o, incluso, han llegado a efectuar robos con violencia e intimidación.

















Desde la Guardia Civil se recomienda que no se abra la puerta a ningún inspector de gas, luz, etc., que no haya solicitado previamente a través de la compañía suministradora. Como norma general, las empresas de suministros suelen comunicar al cliente cuando se va a realizar cualquier tipo de inspección o revisión en su domicilio.



Asimismo, se recomienda que se solicite al supuesto inspector que se identifique con el carné de la empresa y en caso de duda sobre su identidad, es aconsejable que se ponga en contacto con la empresa con la que tiene contratados los servicios.