Un mes más para empezar las obras en la “casa de las grietas” y otros dos meses más para acabarlas

Barrado ha dicho que esta actuación se va a acometer en base a las conclusiones que se han conocido del diagnóstico global que se ha obtenido y que también indica que no hay necesidad de que los vecinos del edificio tengan que abandonar sus casas mientras que se desarrollan las labores, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



El presidente de la empresa pública ha dado a conocer estos detalles después de reunirse con los inquilinos de estas viviendas, un encuentro en el que estuvo presente todo el equipo directivo de Gicaman y el director provincial de Fomento de Guadalajara, Julio Calle.



A ella asistieron de forma mayoritaria los vecinos que fueron convocados, y que son los adjudicatarios de estas viviendas de alquiler, aunque el resto también tiene abierta la comunicación para conocer en las mismas condiciones el contenido que se ofreció en esa reunión.



De esta forma, ha continuado Barrado, "se da cumplimiento al compromiso de mantener informados, siempre en primera instancia, a los máximos afectados, algo que se viene haciendo desde el primer día".



DIAGNÓSTICO INTEGRAL

El 9 de mayo recibieron el diagnóstico integral, que ha elaborado la empresa especializada Cemosa, y que los vecinos del edificio de Taravilla también conocieron el mismo día, así como se les dio cita para la reunión que se ha mantenido para informarles de forma más detallada de todos los pormenores y de la hoja de ruta que está por desarrollarse.



Javier Barrado también ha explicado que la empresa Cemosa resolvió las principales dudas de los inquilinos, así como se les ofrecieron las garantías de que las obras son compatibles "en condiciones de habitabilidad y de seguridad" de las personas.



En la reunión se explicaron las actuaciones que se acometerán, con carácter preventivo, para evitar la aparición de patologías estructurales de cara al futuro y para restablecer las existentes. El presidente de Gicaman ha reiterado que las deficiencias halladas en Laguna de Taravilla "no tienen la misma envergadura" que las que se encontraron en el edificio gemelo de Laguna de la Colmada, donde la aparición de grietas hizo necesario su desalojo y posterior reubicación de los vecinos del mismo.



"Aunque no se han localizado las mismas patologías, se van a realizar las actuaciones necesarias para prevenir su aparición en un futuro en este edificio", ha manifestado Barrado, mostrando al mismo tiempo "todo nuestro compromiso con los vecinos y vecinas para que puedan realizarse los trabajos cuanto antes y causando los mínimos trastornos mientras tanto".



De los detalles técnicos ha señalado que entre las actuaciones que se van a desarrollar está la intervención sobre la red de saneamiento del edificio, la eliminación de las humedades del terreno y el asegurar la compacidad del mismo mediante técnicas de inyección de material estable.



EDIFICIO DE LAGUNA DE LA COLMADA

El presidente de Gicaman ha explicado que en breve plazo se obtendrá también el diagnóstico global del edificio de la calle de Laguna de la Colmada, donde los problemas que se detectaron han sido de mayor magnitud.



Una vez tengan esa documentación se estudiará la hoja de ruta a seguir, así como toda ella será trasladada a los vecinos y afectados. "El objetivo, por supuesto, es restablecer cuanto antes las condiciones de habitabilidad del edificio, para que todos ellos puedan volver a sus hogares lo antes posible", ha dicho.



Javier Barrado ha insistido en la transparencia con la que se ha trabajado desde Gicaman en relación con los vecinos, recordando que "desde el minuto uno, se ha mantenido abierta la comunicación para atender las dudas y ofrecer toda la información a los primeros y máximos afectados".