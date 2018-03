Un nigeriano se hizo pasar por otro en Guadalajara para la prueba teórica del carnet de conducir

Noticias relacionadas Hasta ¡37 personas! ante el juez por intentar engaños en el examen de conducir en Guadalajara Un guineano intentó ganarse 2.000 euros examinándose del carnet de conducir por otro Temas relacionados Inmigración Guardia Civil Sucesos La Guardia Civil de Guadalajara ha puesto a disposición judicial a dos personas en calidad de detenidas por un "presunto delito continuado de falsificación de documentos oficiales", al suplantar uno de los detenidos la identidad del otro en los exámenes teóricos para la obtención del permiso de conducir. No es la primera vez que ocurren hechos similares en esas mismas instalaciones.



El pasado viernes, 16 de marzo, cuando agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) se encontraban realizando labores de inspección en la realización de los exámenes teóricos para la obtención del permiso de conducción de la clase B, en las aulas de la Jefatura de la Provincia de Tráfico de Guadalajara, al revisar la documentación de uno de los opositores observaron que uno de ellos presentaba rasgos faciales que posiblemente no eran coincidentes con los de la fotografía existente en la documentación del expediente elaborado por la Jefatura Provincial de Tráfico.



Los agentes, con el fin de no interferir ni alterar el proceso de exámenes del resto de los opositores, una vez finalizada la prueba, invitaron a esta persona a que compareciera en una sala anexa para proceder a su identificación.



Una vez identificada se pudo comprobar que la fotografía del NIE (Permiso de Residencia y Tarjeta de Extranjeros en Régimen Comunitario) que presentó correspondía a su persona, no así los datos de identidad que pertenecían a otra persona que era la que figuraba inscrita para obtener el permiso de conducción.



Por los hechos expuestos se procedió a la instrucción de las correspondientes diligencias y puesta a disposición judicial del súbdito nigeriano O.S.A., de 44 años de edad.



Días más tarde, el pasado 21 de Marzo, gracias a las investigaciones y averiguaciones practicadas por los agentes, se pudo a localizar a I.J.E., también nigeriano y de 44 años de edad que fue detenido y puesto igualmente a disposición judicial. Esta persona era la que se encontraba inscrita en la documentación obrante en la Jefatura Provincial de tráfico para la obtención del permiso de conducción.