Un nuevo amigo, por sorpresa

Vas a buscar a uno y te encuentras a otro. Eso pasa todos los días, en todos los bares, alguna vez.



De joven, intentabas ligar con la guapa y te quedabas con la simpática o, por ser más sinceros, con la que te hacía caso.



Vas a Madrid a sacar algo en claro y no lo consigues, como es norma. Pero te encuentras con una exposición.



Entras a la Fundación Mapfre buscando la sinuosidad de Giacometti o el morbo pedófilo de Balthus y sales del brazo de Derain, con ganas de que no te abandone por una buena temporada.



Quien conozca esas salas por sus fondos permanentes sobre Miró ya sabrá lo bien que iluminan sus operarios los lienzos que cuelgan de las paredes. Es algo que deberían tener claro en cualquier museo, pero que rara vez ocurre. En el caso de los óleos de Derain, todo es doblemente deslumbrante.



André Derain era un fauvista tirando a gordo, con más pinta de usar mandil que bata de pintor. Si te lo hubieras encontrado detrás del mostrador de una boucherie de París, le habrías pedido cuarto y mitad de carne de caballo con toda naturalidad. Su padre tenía una pastelería, todo sea dicho... Y sin embargo, prefirió reinar sobre los lienzos, entre locura y locura. O entre error y error, como lo fue aceptar la invitación de los nazis invasores para visitar Berlín y, a partir del fin de la guerra, morir en vida entre los suyos. Sartre fue más listo o más impúdico, relevando en las aulas de un instituto a un represaliado, sin que le temblara el ojo estrábico. Luego todos sufrimos, en forma de filosofía, su constante afán por redimirse.



Pero volvamos a Derain y convengamos que si después de una vida de pintor genial y de humano tan torpe no eres tú quien se suicida sino un camión el que te mata todo debe ser considerado como un doble accidente. Tras el brillo, el silencio, la oscuridad y la muerte.



El arte es de lo poco real que hay entre lo que nos rodea. El arte, digo, no los aspavientos crematísticos de Sierra.



Las mujeres de Derain son carnalidad y vida, mientras que el bañista de Balthus que se cuelga estos días junto al ruido del tráfico, tan cerca de Colón, es un simple espejismo, un espectro camino de la nada. Y Giacometti es alguien que pasaba por allí.



Si quiere saber más de la pintura, de la vida, de qué fue Francia, de qué fue Europa e incluso de qué fue usted mismo y ya no es, dese una vuelta por Madrid, Paseo de Recoletos, 23.



No tiene por qué pagar, si se pasa cualquier lunes, de aquí al 6 de mayo, que es cuando se clausura.



Si le gusta, me lo agradece en silencio. Si no, tampoco me lo diga. Sus aciertos y sus errores son cosa suya. Como los de André Derain, nuestro nuevo e inesperado amigo.