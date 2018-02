Un ruso con frío en Guadalajara

El frío de estos días es de los de verdad. O sea, que puede usted tiritar sin cargo de conciencia. Este martes, incluso el embajador de Rusia en España se permitió un chiste al respecto cuando se dirigió a los presentes en el Archivo Histórico Provincial, donde se hablaba sobre los "Niños de la guerra", exposición mediante.



Se congratulaba Yuri Korchagin de que “haya gobiernos como el de Castilla-La Mancha que apoyan este tipo de exposiciones, porque la historia no hay que olvidarla”. “El conocimiento nos enseña a no cometer los mismos errores”, señaló.



En el acto de inauguración participó también Juan Ramón Velasco, en representación de la Universidad de Alcalá de Henares, que es la artífice de esta exposición, y que ha puesto de manifiesto la importancia de la Universidad en la generación de conocimiento y la investigación de acontecimientos históricos que, sin ese impulso investigador, quedarían en el olvido.



La jornada se completó con la conferencia de Verónica Sierra sobre “Los niños y niñas españoles evacuados durante la Guerra”, y la de la profesora de la UNED Alicia Alted sobre “Los difíciles retornos de los Niños de Rusia”. ¿Y de las niñas no? Hay que ver qué difícil es eso de cumplir con el lenguaje inclusivo, con lo sencillo que era cuando creíamos que hablábamos bien...



También hubo tiempo para un recital de música rusa a cargo de la artista Elena Nikonorova.



Será por tiempo.