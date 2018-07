Un sindicato casi consigue hacer enfadar al siempre apacible Felpeto

Noticias relacionadas A UGT le parece excesiva la criba que ha habido en el primer examen de las oposiciones a docentes Temas relacionados UGT Educación Felpeto Oposiciones El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha considerado que "hasta cierto punto es un ofensa" dudar de la imparcialidad de los profesionales que conforman tribunales del proceso de oposición a profesorado de Secundaria y Formación Profesional.



Así lo ha explicado el consejero tras ser preguntado en rueda de prensa por el hecho de que la sección de Enseñanza del sindicato UGT de Castilla-La Mancha haya alertado del "elevadísimo número de opositores muy preparados" que quedan eliminados en la primera parte de las oposiciones de educación, indicando que sólo un escaso número de opositores pasa a la segunda parte de la fase de oposición en los procesos selectivos que se están celebrando en la Comunidad Autónoma.



Para mostrar la transparencia de los tribunales, Felpeto ha indicado que "son fruto de un sorteo, no son designados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes". De esta manera, ha asegurado que todos los responsables de este tema en la Consejería "no tienen la más mínima duda de la profesionalidad y la imparcialidad de todos los miembros de los tribunales".



También, ha apuntado "alto y claro" que desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes no se ha dado ninguna instrucción a los tribunales para que pasen a la siguiente prueba "más o menos opositores".



Además, ha recordado que ante la duda de si hay muchos o pocos opositores por cada tribunal, en el proceso de oposición de este año se ha pasado de 160 a 100 opositores por tribunal. Además, ha añadido que al celebrarse las oposiciones en el mismo día en todas las comunidades autónomas "un porcentaje importante de los solicitantes" no han acudido a la convocatoria, por lo tanto los tribunales han tenido "entre 70 y 80 opositores por tribunal".



INTERINOS

Por otro lado, preguntado por si los interinos van a cobrar el verano, ha manifestado que "esta dicho y repetido en mesa sectorial con los sindicatos", apuntando que, de acuerdo con lo que fija la Ley de Presupuestos, cobrarán y prologarán su contrato durante el verano todos los interinos que han conseguido un puesto vacante el día 1 de septiembre y lo mantienen hasta el 30 de junio, "el resto han sido sustituciones", ha indicado.



Ante las polémicas de los interinos que han firmado en los días 2, 3 o 4 de septiembre, Felpeto ha reiterado que "lo que está dicho, está dicho y nadie a mentido", señalando que se ha cumplido con lo que estaba previsto en la Ley de Presupuesto y con lo que está escrito en el acuerdo con las organizaciones sindicales.