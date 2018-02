Un socialista toledano justifica sus críticas al convenio sanitario con Madrid

Temas relacionados PP PSOE Convenio sanitario Hospital de Guadalajara Sanidad El diputado del PSOE Fernando Mora ha respondido a las críticas del PP por la no ejecución del convenio sanitario con Madrid, recordando que este acuerdo fue suscrito en la pasada legislatura por María Dolores de Cospedal para "salvar de la quiebra a los hospitales de Parla y Aranjuez".



Así ha salido al paso en rueda de prensa a las críticas del 'popular' Carlos Velázquez, quien aseguraba que, por no ejecutarse este convenio, algunos pacientes toledanos tienen que ser atendidos en hospitales de La Mancha.



Ha dicho además que quien necesite ser atendido de urgencia seguirá pudiendo acudir a los hospitales madrileños, al tiempo que ha incidido en que el Fondo de Cohesión Sanitaria "que ha quitado el señor Rajoy" ya garantizaba la atención antes de que se suscribiera el convenio entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.



"Y hoy hablan de sanidad como si no hubieran despedido a profesionales sanitarios, y reivindican recuperar la carrera profesional como si no la quitaran ellos", ha dicho.



Mora ha recordado igualmente que la recuperación de la carrera profesional sanitaria, exigida ahora por el PP, es un extremo recogido en el programa electoral del PSOE, y "hay cuatro años" para cumplir ese programa, de los que todavía queda uno.