Un vecino de Guadalajara ya no tiene por qué trabajar para vivir durante los próximos 20 años

Un “sueldazo” de 5.000 euros al mes y 300.000 euros al contado con el cupón de la ONCE

Un vecino de Guadalajara ha ganado un 'Sueldazo' de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado con el cupón de la ONCE del 4 de febrero de 2018.



El cupón agraciado con este 'Sueldazo' ha sido vendido por David Marín Gandullo que, además, ha repartido otros nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno, lo que supone 180.000 euros más.



En total, David Marín, vendedor de la ONCE con discapacidad, ha repartido 1.680.000 euros desde su quiosco de la calle Virgen de la Soledad, de Guadalajara.



El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.