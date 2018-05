Una alcaldesa y un teniente de alcalde, matrimonio, dimiten tras prohibirles una granja de cerdos

Noticias relacionadas No habrá “macrogranja” de cerdos en Cincovillas Cincovillas se libra por ahora de la macrogranja de cerdos: tenemos el documento Más manifestantes que vecinos en la protesta de Cincovillas por la amenaza de una granja de cerdos Menos de 30 vecinos se enfrentan a más de 3.000 cerdos... con un posible asunto de familia de fondo El matrimonio formado por la alcaldesa y el teniente de alcalde del pequeño municipio de Cincovillas (Guadalajara), María del Carmen Martín y José María Barahona, ha presentado este miércoles su dimisión alegando razones personales. Dicha dimisión se sustanciará en un pleno extraordinario convocado para este fin de semana.



En este Ayuntamiento sólo había tres concejales por lo que no hay nadie más en las listas que les pueda suceder.



De momento, tal y como han confirmado fuentes municipales, el Consistorio se queda con un único concejal del PSOE mientras se resuelve esta situación de falta de gobierno con el nombramiento de una gestora con un presidente que hará las funciones de alcalde hasta que finalice la legislatura.



En este municipio de la Sierra Norte de Guadalajara ya llevan algunos meses produciéndose sucesos como el sellado de cerraduras, cortes de candados de chalés, rotura de alambradas y vallados de huertos, e incluso la apertura de naves para echar azúcar en el depósito de algún tractor.



Algunos de estos hechos ya han sido denunciados y, al parecer, vienen creando un cierto ambiente adverso en el municipio, sin que de momento se haya producido alguna detención.



Por su parte, el único concejal que queda en este municipio de apenas 24 habitantes censados, Miguel Ángel Serrano, ha confirmado los hechos pero no ha querido hacer ninguna declaración al respecto aunque ha sido el encargado de dar por cerrada la sesión plenaria.



La intención de poner una granja de cerdos en este municipio que finalmente no prosperó por parte de la familia de la alcaldesa generó un enfrentamiento de la población que llevó incluso a algunos vecinos de Cincovillas a concentrarse ante la Delegación de la Junta para pedir que no se pusiera en marcha.