Una de las dos empresas de la ampliación del Hospital se niega a seguir la obra

Temas relacionados Hospital de Guadalajara Sanidad El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha admitido que la marcha de una de las dos empresas que tienen asumido el contrato de la ampliación del Hospital de Guadalajara está generando un retraso aún mayor con respecto a las previsiones, que ya eran dilatadas de por sí.



En una entrevista con Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, el titular regional de Sanidad, que ha asegurado que de los casos de hospitales de la región que están en obras en Castilla-La Mancha ninguno de estos centros se inaugurarán antes de las elecciones, ha insistido en que es necesario acabar estas infraestructuras porque en "muchas" de las áreas de los actuales hospitales se da un trato "indigno".



En el caso de Guadalajara, el responsable regional de Sanidad ha indicado que están negociando con una de las dos empresas que edifican el hospital y que no quiere continuar en el proyecto. "No se ha parado la obra, aunque va mucho más lenta y está generando un retraso con respecto a las previsiones porque llevamos dos meses negociando con la empresa".



La polémica del parking

Retraso lleva también la apertura del aparcamiento en su interior, por las "miles de pegas", que según ha criticado, pone el equipo de Gobierno de Antonio Román. "Parece que están a la contra de que abramos el parking. Por nuestra parte está hecho todo. Está hecho hasta el concurso, que no se ha adjudicado a la empresa que lo va a explotar porque no tenemos licencia de apertura".



En el caso del nuevo hospital de Toledo, Fernández ha indicado que en estos momentos hay 800 trabajadores, por lo que ya se ha alcanzado "velocidad de crucero absoluta", aunque ha añadido que el número de empleados aumentará cuando se empiece a trabajar en estructuras de madera o metálicas.



Esos trabajadores, ha detallado, han tenido que demoler un siete por ciento de la parte que ya estaba construida a fin de ajustar la superficie al nuevo Plan Funcional y ha apuntado que ahora están construyendo esos 23.000 metros cuadrados de más que conlleva el proyecto. También están trabajando dentro de las plantas de hospitalización, según ha apuntado el consejero que ha explicado que va a quedar una parte "no muy grande" que no será edificada y en la que se desarrollará una segunda fase.



Aunque no ha sabido precisar qué porcentaje de lo previsto se ha construido ya, ha defendido que en cuanto a tiempos, en el hospital de Toledo "se va con semanas de adelanto sobre lo que estaba previsto".