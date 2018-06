“Unidas Podemos Izquierda Unida Equo” será la candidatura unitaria a la izquierda del PSOE en 2019

Noticias relacionadas Parte de Ahora Guadalajara registra el partido a su nombre sin contar con Izquierda Unida Ahora Guadalajara salta en pedazos “Ahora Guadalajara”, el partido que no fue “Ganemos Guadalajara” Temas relacionados ELECCIONES 2019 Izquierda Unida Pablo Iglesias Podemos Podemos, Izquierda Unida y Equo han sellado a través de una declaración conjunta el acuerdo marco para concurrir en coalición a las elecciones municipales, autonómicas y europeas que tendrán lugar en 2019.



Según han informado las tres organizaciones en sendos comunicados, el pacto definitivo se rubricó este viernes "atendiendo a las voluntades de sus bases" y con el objetivo de construir "un bloque histórico del cambio".



Tal y como adelantó Podemos el pasado domingo tras reunir a su Ejecutiva, el nombre acordado para los comicios municipales y autonómicos es 'Unidas Podemos Izquierda Unida Equo', mientras que para las europeas se han decantado por la marca 'Unidas Podemos cambiar Europa'.



Los tres partidos adquieren en su declaración conjunta el compromiso de "construir una España más moderna, más democrática y más justa social y ambientalmente" y apuestan por la coalición electoral como fórmula jurídica "más adecuada" para representar su unidad "sin renunciar a la diversidad".



El documento de los firmantes recoge, eso sí, que para que la coalición se presente en un determinado municipio no tienen por qué estar presentes los tres partidos. Además, se señala que a la norma general --que dice que en las papeletas electorales se recogerán el nombre de la coalición, las siglas y los logos de cada una de las organizaciones-- pueden darse excepciones en las grandes ciudades con "marcas consolidadas" como Ahora Madrid o Barcelona En Comú.



Para concurrir a las elecciones europeas y autonómicas, así como a los cabildos insulares en Canarias, cada organización celebrará su propio proceso de primarias para después confluir en "una papeleta de unidad con el respeto a la identidad de cada una de las partes".



La fecha límite para llegar a un acuerdo en todos los ámbitos territoriales es entre noviembre y diciembre de 2018. Enero de 2019 será la fecha límite para la celebración de primarias en los ámbitos municipales que así lo deseen y febrero de 2019, en el caso de que además esas primarias municipales sean conjuntas.



La declaración concluye con el desarrollo de cinco objetivos, a saber: lograr un país "productivo, sostenible y con empleo"; "democrático y solidario"; "con servicios públicos de calidad"; "en igualdad"; y, por último, conseguir "cambiar Europa".

"Este acuerdo es la consolidación de nuestra apuesta por la construcción del espacio del cambio, que tendrá amplia presencia del ecologismo político. Queremos apuntalar aquellos espacios en los que el cambio ha comenzado, y expandir nuestra presencia en otros. Otro modelo no será posible sin una apuesta ecologista nítida y decidida", ha asegurado el coportavoz federal de Equo Juantxo López de Uralde.