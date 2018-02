Uno de cada tres euros que maneja la Diputación, los invierte

Temas relacionados Guarinos Latre Diputación de Guadalajara El presupuesto de la Diputación Provincial de Guadalajara para este año, que se debatirá el próximo miércoles, día 21, en pleno, asciende a 59,3 millones de euros, siendo el más inversor de los últimos años, al dedicar a inversiones casi un tercio de las cuentas y con deuda cero.



Un presupuesto que ha sido presentado este viernes por el presidente de la institución, José Manuel Latre, acompañado de la de vicepresidenta, Ana Guarinos, quienes han destacado la reducción de la deuda en los ocho años de gobierno del PP hasta conseguir que el contador esté "a cero", según ha dicho el máximo responsable de la Corporación.



Un presupuesto en el que la inversión supone ya el 35% del mismo y para el que ha tenido calificativos como equilibrado, sin déficit, responsable y que prioriza la atención a los municipios.



Latre ha querido resaltar de manera especial el hecho de que la Diputación no tenga deuda gracias a la gestión de los últimos años, tras encontrarse una institución en la que en el año 2011, la deuda se situaba en los 70 millones de euros y que se ha ido reduciendo, destinando este dinero a la inversión.



El propio presidente de la Corporación ha aclarado que, si bien antes no podían solicitar prestamos por la deuda que había, hoy, si los precisan, podrían pedirlos.



"Hoy, la Diputación no tiene deuda. Nos encontramos cerca de 70 millones de euros de deuda, pero la gestión de los últimos ocho años ha permitido el saneamiento de la institución y las épocas de mayor inversión en los municipios de la provincia", ha incidido Latre.



EL EMPLEO, PRIORIDAD

El empleo seguirá siendo una prioridad para este ejercicio, según Latre, con una dedicación de más de dos millones de euros a políticas activas, un plan propio, todo ello con el fin de asentar población en las zonas más desfavorecidas y en los pequeños pueblos.



"Son más de dos millones de euros los que destinaremos a políticas relacionadas con el empleo con fondos principalmente propios", ha dicho Latre destacando el Plan de Empleo propio con una inversión de 800.000 euros para asentar población en zonas desfavorecidas.



Además del programa Dipuemplea Plus, este año habrá también el Dipuemplea Joven para personas de entre 16 y 30 años y se pondrá en marcha el Guadalajara Emprende que, según Latre, es fundamental para potenciar una estrategia en el Corredor del Henares y resto de zonas de influencia industrial en la provincia.



También ha anunciado un aumento de aportación tanto a los Grupos de Desarrollo Rural como a los pequeños comercios para su mantenimiento.



ARREGLO DE CARRETERAS

El presidente ha incidido en el compromiso, aún no cumplido, de la Junta con la provincia para destinar 8 millones de euros a iniciativas de empleo local en áreas con desventajas, dentro del Programa Operativo Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020.



En cuanto a las infraestructuras ha dicho que se continuará con el arreglo de aquellas carreteras que no han sido objeto de actuación y requieren de mejoras y el Plan de Caminos, así como la implantación de la administración electrónica.

Para el presidente, el turismo y las acciones enfocadas a impulsarlo y promocionarlo seguirán siendo una constante porque muchos pueblos viven de él, de ahí que se prosiga con proyectos como el 'Viaje a la Alcarria', aunque este año habrá una atención especial al Románico Rural y la ruta literaria del Camino del Cid.



Por último, el presidente ha apuntado que los gastos de órganos de gobierno se mantienen al igual que en el ejercicio anterior.



La reducción de la asignación con cargo a grupos políticos es la misma y sigue la del gasto introducida en ejercicios anteriores con cargo a las atenciones protocolarias y representativas, no experimentando esta partida incremento alguno, ha puntualizado.